Магнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-150, 1500 мм, с зеркальным глазком
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб.
В наличии
Код товара: 742115
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2 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
1500x65x30 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.07х0.03
Вес, кг.
1.43
Описание товара Магнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-150, 1500 мм, с зеркальным глазком
Магнитный уровень ЗУБР Эксперт-М с зеркальным глазком, 1500 мм 34572-150 предназначен для проведения измерения отклонений вертикальной и горизонтальной поверхностей в процессе ремонтных и строительных работ. Модель оснащена мощным магнитом, благодаря которому надежно удерживается на поверхности. Удобные рукоятки обеспечивают комфортное использование. Фрезерованная поверхность гарантирует надежность и долговечность.
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Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
1500x65x30 мм
Страна производитель
Китай
Магнитный уровень ЗУБР Эксперт-М с зеркальным глазком, 1500 мм 34572-150 предназначен для проведения измерения отклонений вертикальной и горизонтальной поверхностей в процессе ремонтных и строительных работ. Модель оснащена мощным магнитом, благодаря которому надежно удерживается на поверхности. Удобные рукоятки обеспечивают комфортное использование. Фрезерованная поверхность гарантирует надежность и долговечность.
Магнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-150, 1500 мм, с зеркальным глазком - купить по цене 2870 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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