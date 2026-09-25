Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб.
В наличии
Код товара: 742262
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 790 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип устройства
лазерный
Комплектация
лазерный угольник, настенные фиксаторы-иглы, инструкция, коробка (батарейки АА в комплект не входят).
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Возможность работы с приемником
нет
Отключение выравнивания
нет
Дальность построения без приемника, м
15
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
ручной
Элементы питания
батарейки
Время работы на одном заряде, ч
10
Габариты без упаковки
180x180x50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х20
Вес, кг.
1.03
Описание товара Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705
Лазерный угольник для кафеля KRAFTOOL Square-15 34705 используется при укладке плитки и прочих материалов. Имеет две колбы для вертикального и горизонтального выравнивания. Предусмотрена шкала с делением для удобства разметки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 740 руб.685 руб. в СплитСтроительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ 34570-200, 2000 мм, с зеркальн...
-
В наличииЦена 2 820 руб.705 руб. в СплитЛитой уровень Kraftool A-RATE CONTROL Shark 34920-60, 600 мм, с ...
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитНивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2)
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитМагнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-150, 1500 мм...
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитУровень лазерный Condtrol NEO X1-360 (1-2-127)
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитМагнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 ...
-
В наличииЦена 3 120 руб.780 руб. в СплитУсиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитПравило-уровень Зубр 1075-2.5_z01
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool CL 20 34700
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитНивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-3)
-
В наличииЦена 3 570 руб.893 руб. в СплитНивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115)
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитУровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм,...
Бренд
Тип устройства
лазерный
Комплектация
лазерный угольник, настенные фиксаторы-иглы, инструкция, коробка (батарейки АА в комплект не входят).
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Развернуть
Возможность работы с приемником
нет
Отключение выравнивания
нет
Дальность построения без приемника, м
15
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
ручной
Элементы питания
батарейки
Время работы на одном заряде, ч
10
Габариты без упаковки
180x180x50 мм
Страна производитель
Китай
Лазерный угольник для кафеля KRAFTOOL Square-15 34705 используется при укладке плитки и прочих материалов. Имеет две колбы для вертикального и горизонтального выравнивания. Предусмотрена шкала с делением для удобства разметки.
Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2790 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705