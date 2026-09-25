Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-100, 1000 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверка
нет
Цвет луча
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742122
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Цвет луча
зеленый
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
1000x30x65 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.24х0.19
Вес, г.
883
Описание товара Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-100, 1000 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным
Универсальный метровый уровень профессионального класса. Оборудован фронтальной системой считывания показаний вертикальной колбы.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитУровень лазерный Зубр Крест-15
-
В наличииЦена 2 580 руб.645 руб. в СплитНивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961-2)
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитСверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40,...
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитУровень раскладной Kraftool Pro Mass Level 1-34730-050
-
В наличииЦена 2 740 руб.685 руб. в СплитСтроительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ 34570-200, 2000 мм, с зеркальн...
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитЛазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705
-
В наличииЦена 2 820 руб.705 руб. в СплитЛитой уровень Kraftool A-RATE CONTROL Shark 34920-60, 600 мм, с ...
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитНивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2)
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитМагнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-150, 1500 мм...
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитУровень лазерный Condtrol NEO X1-360 (1-2-127)
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитМагнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 ...
-
В наличииЦена 3 120 руб.780 руб. в СплитУсиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Цвет луча
зеленый
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
1000x30x65 мм
Страна производитель
Китай
Универсальный метровый уровень профессионального класса. Оборудован фронтальной системой считывания показаний вертикальной колбы.
Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-100, 1000 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-100, 1000 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным