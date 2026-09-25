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Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-100, 1000 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным купить с доставкой в Москве
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Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-100, 1000 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным

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Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-100, 1000 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным - фото 1
Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-100, 1000 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным - фото 2
Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-100, 1000 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным - фото 3
Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-100, 1000 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверка
нет
Цвет луча
зеленый
  • Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-100, 1000 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным - фото 1
  • Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-100, 1000 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным - фото 2
  • Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-100, 1000 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным - фото 3
  • Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-100, 1000 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742122
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Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Цвет луча
зеленый
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
1000x30x65 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.24х0.19
Вес, г.
883

Описание товара Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-100, 1000 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным

Универсальный метровый уровень профессионального класса. Оборудован фронтальной системой считывания показаний вертикальной колбы.

Отзывы о товаре Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-100, 1000 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Цвет луча
зеленый
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
1000x30x65 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный метровый уровень профессионального класса. Оборудован фронтальной системой считывания показаний вертикальной колбы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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