Литой уровень Kraftool A-RATE CONTROL Shark 34920-60, 600 мм, с инновационным зеркальным глазком
Оригинальный товар
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Характеристики
Поверка
нет
Цвет луча
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб.
В наличии
Код товара: 742134
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2 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Цвет луча
зеленый
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
600x28x60 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х30х16
Вес, г.
700
Описание товара Литой уровень Kraftool A-RATE CONTROL Shark 34920-60, 600 мм, с инновационным зеркальным глазком
Профессиональный литой уровень с инновационной колбой ACU-VIEW 4-в-1 и зеркальной колбой предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей.
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Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Цвет луча
зеленый
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
600x28x60 мм
Страна производитель
Китай
Профессиональный литой уровень с инновационной колбой ACU-VIEW 4-в-1 и зеркальной колбой предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей.
Литой уровень Kraftool A-RATE CONTROL Shark 34920-60, 600 мм, с инновационным зеркальным глазком - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2820 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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