Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961-1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб.
В наличии
Код товара: 722489
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Загружаем...
2 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
10
Точность, мм/м
0.5
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
7
Высота, см
7
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х9х9
Вес, г.
636
Описание товара Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961-1)
Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961-1)
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
10
Точность, мм/м
0.5
Развернуть
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
7
Высота, см
7
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961-1)
Нивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961-1) - по цене 2550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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