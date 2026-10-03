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Уровень лазерный Stayer 34960-H2 купить с доставкой в Москве
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Уровень лазерный Stayer 34960-H2

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Уровень лазерный Stayer 34960-H2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276455
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Уровень лазерный Stayer 34960-H2
2 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х26х11
Вес, кг.
2.2

Описание товара Уровень лазерный Stayer 34960-H2

Уровень лазерный Stayer 34960-H2

Отзывы о товаре Уровень лазерный Stayer 34960-H2




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Уровень лазерный Stayer 34960-H2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень лазерный Stayer 34960-H2 – стоимость товара 2430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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