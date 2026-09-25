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Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм купить с доставкой в Москве
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Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм

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Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм - фото 1
Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм - фото 2
Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм - фото 3
Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм - фото 4
Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм - фото 5
Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм - фото 6
Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм - фото 7
Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм - фото 8
Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверка
нет
  • Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм - фото 1
  • Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм - фото 2
  • Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм - фото 3
  • Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм - фото 4
  • Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм - фото 5
  • Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм - фото 6
  • Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм - фото 7
  • Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм - фото 8
  • Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742103
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм
2 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
800x25x50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х29х16
Вес, г.
730

Описание товара Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм

Литой уровень KRAFTOOL Procast 800 мм 34717-080 - профессиональный уровень с фрезерованной базовой поверхностью и высокоточными глазками. Колбы изготовлены из ударопрочного акрила, что повышает надёжность в использовании инструмента. А благодаря тому, что колбы флуоресцентные, уровнем можно пользоваться даже при плохой освещенности.

Отзывы о товаре Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
800x25x50 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Литой уровень KRAFTOOL Procast 800 мм 34717-080 - профессиональный уровень с фрезерованной базовой поверхностью и высокоточными глазками. Колбы изготовлены из ударопрочного акрила, что повышает надёжность в использовании инструмента. А благодаря тому, что колбы флуоресцентные, уровнем можно пользоваться даже при плохой освещенности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Строительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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