Шлифмашина эксцентриковая Ryobi ROS310-SA20 5133003616
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Шлифмашина эксцентриковая Ryobi ROS310-SA20 5133003616
Шлифовальная машина Ryobi – это надежный и эффективный инструмент, идеально подходящий для полировки и обработки различных поверхностей. Весом всего 1,7 кг, она удобна в использовании и не вызывает усталости даже при длительной работе. Диаметр диска составляет 125 мм, что позволяет обрабатывать как небольшие, так и более крупные участки. Данная модель обладает мощностью 310 Вт, обеспечивая высокую производительность при работе. Регулировка частоты вращения позволяет подбирать оптимальный режим для каждого конкретного материала, что гарантирует отличное качество обработки. Максимальная частота вращения достигает 13,000 об/мин, обеспечивая быстрое и эффективное выполнение задач. Компактные размеры – длина 32,5 см – позволяют легко маневрировать инструментом, даже в ограниченном пространстве. Шлифмашина работает от стандартного напряжения 220 В, что делает её удобной для использования в домашних условиях и в мастерских. Отсутствие дополнительной рукоятки способствует снижению веса и более простой эксплуатации. Бренд Ryobi известен своим качеством и надежностью, что обеспечивает долгий срок службы инструмента и высокие результаты при работе.
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