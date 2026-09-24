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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П) купить с доставкой в Москве
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П)

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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П) - фото 1
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П) - фото 2
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П) - фото 3
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П) - фото 4
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П) - фото 5
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П) - фото 6
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П) - фото 7
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П) - фото 8
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
180
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
8000
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П) - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П) - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П) - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П) - фото 4
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П) - фото 5
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П) - фото 6
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П) - фото 7
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П) - фото 8
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 070 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721301
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П)
6 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
8000
Защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х17х12
Вес, кг.
4.95

Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П)

Зубр УШМ-180-2005 П - однофазный электроинструмент для резки, зачистки и шлифования твердых материалов, включая металлы. Установка диска осуществляется при помощи суперфланца, что облегчает его замену и демонтаж. И подшипник, и выключатель имеют качественную пылезащиту. Конструктивные достоинства угловой шлифмашины Зубр УШМ-180-2005 П Защита от непреднамеренного запуска. Фиксация пусковой кнопки в активном положении. Подача электроснабжения через длинный двухметровый кабель. Ограничение пускового тока для исключения перегрузок. Возможность реза на глубину до 60 мм. Этот инструмент оснащен дополнительной рукояткой, закрепляемой при одном из фиксированных положений. Купить угловую шлифмашину Зубр УШМ-180-2005 П в магазине Agrox Всем нашим клиентам доступны компетентные консультации. Сверх того: Организуется оперативная доставка заказов в пределах всей Беларуси. Возможно оформление расчетов с нами в кредит или рассрочку. Учет скидки всем постоянным покупателям Agrox. На любые болгарки, купленные у нас, выписываются гарантийные обязательства. Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
8000
Защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Зубр УШМ-180-2005 П - однофазный электроинструмент для резки, зачистки и шлифования твердых материалов, включая металлы. Установка диска осуществляется при помощи суперфланца, что облегчает его замену и демонтаж. И подшипник, и выключатель имеют качественную пылезащиту. Конструктивные достоинства угловой шлифмашины Зубр УШМ-180-2005 П Защита от непреднамеренного запуска. Фиксация пусковой кнопки в активном положении. Подача электроснабжения через длинный двухметровый кабель. Ограничение пускового тока для исключения перегрузок. Возможность реза на глубину до 60 мм. Этот инструмент оснащен дополнительной рукояткой, закрепляемой при одном из фиксированных положений. Купить угловую шлифмашину Зубр УШМ-180-2005 П в магазине Agrox Всем нашим клиентам доступны компетентные консультации. Сверх того: Организуется оперативная доставка заказов в пределах всей Беларуси. Возможно оформление расчетов с нами в кредит или рассрочку. Учет скидки всем постоянным покупателям Agrox. На любые болгарки, купленные у нас, выписываются гарантийные обязательства. Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П) – стоимость товара 6070 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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