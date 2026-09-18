Машина шлифовальная плоская Makita BO4555
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%6 150 руб. 8 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266561
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
22х19х13
Вес, кг.
1.32
Описание товара Машина шлифовальная плоская Makita BO4555
Вибрационная шлифмашина Makita BO 4555 способна удалять пыль, возникающую во время работы с ней. Отходы попадают в специальный мешок - пылесборник, который входит в комплект. Также возможно подключение шлифовальной машины к пылесосу Makita, что может использоваться при больших объемах работ. Инструмент работает с амплитудой колебания 1.5 мм, что делает его движения более точными. Длина сетевого шнура - 2 метра.
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Вибрационная шлифмашина Makita BO 4555 способна удалять пыль, возникающую во время работы с ней. Отходы попадают в специальный мешок - пылесборник, который входит в комплект. Также возможно подключение шлифовальной машины к пылесосу Makita, что может использоваться при больших объемах работ. Инструмент работает с амплитудой колебания 1.5 мм, что делает его движения более точными. Длина сетевого шнура - 2 метра.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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