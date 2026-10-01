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Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001

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Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 - фото 1
Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 - фото 2
Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 - фото 3
Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 - фото 4
Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 - фото 5
Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 - фото 6
Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 - фото 7
Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 - фото 8
Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 - фото 9
Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 - фото 10
Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 - фото 1
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 - фото 2
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 - фото 3
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 - фото 4
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 - фото 5
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 - фото 6
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 - фото 7
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 - фото 8
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 - фото 9
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 - фото 10
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620476
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
12.3
Длина, см
36.1
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
31х10х10
Вес, кг.
6.6

Описание товара Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001

Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 демонстрирует высокую производительность и максимальное удобство благодаря двигателю мощностью 750 Вт и эргономичному дизайну. Безопасность пользователя обеспечивает защитный кожух, устойчивый к проворачиванию. Инструмент оснащен системой охлаждения двигателя для высокой устойчивости к перегрузкам и увеличения срока службы.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
12.3
Длина, см
36.1
Страна производитель
Германия
Описание
Углошлифовальная машина Bosch GWS 750-125 0601394001 демонстрирует высокую производительность и максимальное удобство благодаря двигателю мощностью 750 Вт и эргономичному дизайну. Безопасность пользователя обеспечивает защитный кожух, устойчивый к проворачиванию. Инструмент оснащен системой охлаждения двигателя для высокой устойчивости к перегрузкам и увеличения срока службы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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