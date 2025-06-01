Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2200
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Регулировка частоты вращения
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 550 руб.
В наличии
Код товара: 674754
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6 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2200
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
нет
Напряжение аккумулятора.
230
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х17х12
Вес, кг.
6
Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П)
Угловая шлифмашина ЗУБР УШМ-230-2205 П, предназначена для шлифования и резки, а также для обработки сварных швов. Облегченная модель в линейке ЗУБР с сопоставимыми профессиональным моделям характеристиками для домашнего мастера. Система плавного пуска позволяет включать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки. Удобная блокировка шпинделя для простой смены диска.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2200
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Развернуть
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
нет
Напряжение аккумулятора.
230
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Угловая шлифмашина ЗУБР УШМ-230-2205 П, предназначена для шлифования и резки, а также для обработки сварных швов. Облегченная модель в линейке ЗУБР с сопоставимыми профессиональным моделям характеристиками для домашнего мастера. Система плавного пуска позволяет включать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки. Удобная блокировка шпинделя для простой смены диска.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, всё ок, инструментом этого производителя пользуюсь 20 лет. для дома самое то
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка, в работе себя показала хорошо, легко справляется с бордюрным камнем и пескобетонными водостоками.
Достоинства:
Комментарий:
Немного слобавват,соответствует 1800Вт
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие инструменты этой фирмы, посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Пока не пробовали вроде хороший
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка, при изменении положения рукрятки не люфтит пластик качественный, эргономика удобная...
Достоинства:
Комментарий:
Плавный пуск, хорошая мощность, удобное расположение ручек. В общем, зверь машина! Все нравится.
Достоинства:
Комментарий:
упаковка целая ,работает плавно ,люфт минимальный ,качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Для домашнего пользования хороший инструмент. Уже четвёртый девайс от ЗУБР.
Достоинства:
Комментарий:
Товар стоящий, по крайне мере своих денег. Но есть вопросы к качеству сборки (криво закрученные шурупы) и к инженеру, который соединил защиту и хомут ее фиксации между собой на сварку, что уменьшает возможность регулировки.
Достоинства:
Комментарий:
приличный фабричный китай. отправили танчики ремонтировать. пока работает.
Достоинства:
Комментарий:
мощная и увесистая вещь, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась вращающаяся ручка. Мощности достаточно. Гарантия подкупает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, есть плавный пуск, ручка поворотная, очень удобное решение. Свою работу выполняет на все 100
Достоинства:
Комментарий:
Хороший инструмент с душой и характером. Дал имя- Стерва. Пару раз закусило, в последний раз ощущал такие эмоции когда брился опасной бритвой. Дает тестостерона больше чем моя девушка). За эти деньги однозначно 5+
Достоинства:
Комментарий:
Было перепили но несколько тонн 20го швеллера, пока полет нормальный. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Болгарка оправдывает свою цену
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П) - данный товар вы можете купить по цене 6550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205 П)
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, всё ок, инструментом этого производителя пользуюсь 20 лет. для дома самое то
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка, в работе себя показала хорошо, легко справляется с бордюрным камнем и пескобетонными водостоками.
Достоинства:
Комментарий:
Немного слобавват,соответствует 1800Вт
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие инструменты этой фирмы, посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Пока не пробовали вроде хороший
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка, при изменении положения рукрятки не люфтит пластик качественный, эргономика удобная...
Достоинства:
Комментарий:
Плавный пуск, хорошая мощность, удобное расположение ручек. В общем, зверь машина! Все нравится.
Достоинства:
Комментарий:
упаковка целая ,работает плавно ,люфт минимальный ,качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Для домашнего пользования хороший инструмент. Уже четвёртый девайс от ЗУБР.
Достоинства:
Комментарий:
Товар стоящий, по крайне мере своих денег. Но есть вопросы к качеству сборки (криво закрученные шурупы) и к инженеру, который соединил защиту и хомут ее фиксации между собой на сварку, что уменьшает возможность регулировки.
Достоинства:
Комментарий:
приличный фабричный китай. отправили танчики ремонтировать. пока работает.
Достоинства:
Комментарий:
мощная и увесистая вещь, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась вращающаяся ручка. Мощности достаточно. Гарантия подкупает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, есть плавный пуск, ручка поворотная, очень удобное решение. Свою работу выполняет на все 100
Достоинства:
Комментарий:
Хороший инструмент с душой и характером. Дал имя- Стерва. Пару раз закусило, в последний раз ощущал такие эмоции когда брился опасной бритвой. Дает тестостерона больше чем моя девушка). За эти деньги однозначно 5+
Достоинства:
Комментарий:
Было перепили но несколько тонн 20го швеллера, пока полет нормальный. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Болгарка оправдывает свою цену