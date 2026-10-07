Углошлифовальная машина Makita GA5030RX8 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина угловая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб.
В наличии
Код товара: 641125
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Загружаем...
6 590 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
2.8
Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA5030RX8 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
Углошлифовальная машина (УШМ) Makita GA5030RX8 оснащена двигателем мощностью 720 Вт с защищенной конструкцией от попадания пыли. В качестве оснастки для резки, шлифования и полирования могут использоваться диски диаметром 125 мм. Эргономичная прорезиненная рукоятка предусматривает фиксацию в двух положениях и гарантирует комфортное удержание инструмента. Защитный кожух предотвращает разбрасывание пыли и отходов в процессе работы. УШМ Makita GA5030RX8 получает питание от электрической сети и подключается через кабель длиной 2.5 м.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Углошлифовальная машина (УШМ) Makita GA5030RX8 оснащена двигателем мощностью 720 Вт с защищенной конструкцией от попадания пыли. В качестве оснастки для резки, шлифования и полирования могут использоваться диски диаметром 125 мм. Эргономичная прорезиненная рукоятка предусматривает фиксацию в двух положениях и гарантирует комфортное удержание инструмента. Защитный кожух предотвращает разбрасывание пыли и отходов в процессе работы. УШМ Makita GA5030RX8 получает питание от электрической сети и подключается через кабель длиной 2.5 м.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Углошлифовальная машина Makita GA5030RX8 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - по цене 6590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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