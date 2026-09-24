УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб.
В наличии
Код товара: 708542
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 170 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
15
Длина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х15х11
Вес, кг.
2.97
Описание товара УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э)
Одноручная УШМ с мощностью 1100 Вт и регулировкой оборотов максимально эффективна для всех видов работ - резки металла, кирпича, керамики, зачистки, шлифовки и обдирки. Удобная эргономика (малый диаметр корпуса под хват, быстрая регулировка кожуха), а также низкие уровень шума и вибрации делают высокопроизводительную работу еще и комфортной.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитШлифовальная машина для стен STEHER DWH-900, 900 Вт, диаметр 180...
-
В наличииЦена 6 070 руб.1518 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005...
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитМашина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ
-
В наличииЦена 6 550 руб.1638 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205...
-
В наличииЦена 6 610 руб.1653 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?,...
-
В наличииЦена 6 870 руб.1718 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщ...
-
В наличииЦена 7 060 руб.1765 руб. в СплитШлифмашинка угловая ЗУБР 1800 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П12...
-
В наличииЦена 7 300 руб.1825 руб. в СплитУШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (У...
-
В наличииЦена 7 550 руб. 11 000 руб.1888 руб. в СплитМашина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denz...
-
В наличииЦена 7 570 руб.1893 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405...
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитУглошлифовальная машина Makita GA5030RK 720Вт 11000об/мин рез.шп...
-
В наличииЦена 7 940 руб.1985 руб. в СплитУШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, П...
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
15
Длина, см
40
Развернуть
Страна производитель
Китай
Одноручная УШМ с мощностью 1100 Вт и регулировкой оборотов максимально эффективна для всех видов работ - резки металла, кирпича, керамики, зачистки, шлифовки и обдирки. Удобная эргономика (малый диаметр корпуса под хват, быстрая регулировка кожуха), а также низкие уровень шума и вибрации делают высокопроизводительную работу еще и комфортной.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6170 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре УШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1105 Э)