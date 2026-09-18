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Машина шлифовальная угловая Makita GA5034 купить с доставкой в Москве
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Машина шлифовальная угловая Makita GA5034

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Машина шлифовальная угловая Makita GA5034
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
6 200 руб.  7 237 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266416
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Размеры в упаковке, см
36х15х14
Вес, кг.
2.74

Описание товара Машина шлифовальная угловая Makita GA5034

Угловая шлифмашина Makita GA5034 помогает шлифовать, зачищать и резать материалы из металла и камня. Блокировка шпинделя способствует безопасной смене диска. Для максимального контроля над инструментом предусмотрена дополнительная рукоятка с возможностью ее установки в двух позициях. Модель оптимальна в плане электробезопасности благодаря двойной изоляции. Технические характеристики Makita GA5034 Напряжение, В Напряжение – характеристика параметров электросети, от которой происходит получение энергии для работы шлифмашины. Стандартным для России является напряжение в 220В, однако, устройства разных мировых производителей могут иметь значения, отличающиеся от этого. Поэтому, на величину напряжения стоит обращать внимание при покупке или в процессе работы с такими устройствами, требующими нестандартного напряжения, использовать адаптирующие устройства. При питании от автономного электроустройства – например, генератора энергии, требуется соблюдение оптимального показателя напряжения. Это обезопасит устройства от некорректной работы.



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Makita GA5034




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Описание
Угловая шлифмашина Makita GA5034 помогает шлифовать, зачищать и резать материалы из металла и камня. Блокировка шпинделя способствует безопасной смене диска. Для максимального контроля над инструментом предусмотрена дополнительная рукоятка с возможностью ее установки в двух позициях. Модель оптимальна в плане электробезопасности благодаря двойной изоляции. Технические характеристики Makita GA5034 Напряжение, В Напряжение – характеристика параметров электросети, от которой происходит получение энергии для работы шлифмашины. Стандартным для России является напряжение в 220В, однако, устройства разных мировых производителей могут иметь значения, отличающиеся от этого. Поэтому, на величину напряжения стоит обращать внимание при покупке или в процессе работы с такими устройствами, требующими нестандартного напряжения, использовать адаптирующие устройства. При питании от автономного электроустройства – например, генератора энергии, требуется соблюдение оптимального показателя напряжения. Это обезопасит устройства от некорректной работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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