Машина шлифовальная угловая Makita GA5034
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Машина шлифовальная угловая Makita GA5034
Угловая шлифмашина Makita GA5034 помогает шлифовать, зачищать и резать материалы из металла и камня. Блокировка шпинделя способствует безопасной смене диска. Для максимального контроля над инструментом предусмотрена дополнительная рукоятка с возможностью ее установки в двух позициях. Модель оптимальна в плане электробезопасности благодаря двойной изоляции. Технические характеристики Makita GA5034 Напряжение, В Напряжение – характеристика параметров электросети, от которой происходит получение энергии для работы шлифмашины. Стандартным для России является напряжение в 220В, однако, устройства разных мировых производителей могут иметь значения, отличающиеся от этого. Поэтому, на величину напряжения стоит обращать внимание при покупке или в процессе работы с такими устройствами, требующими нестандартного напряжения, использовать адаптирующие устройства. При питании от автономного электроустройства – например, генератора энергии, требуется соблюдение оптимального показателя напряжения. Это обезопасит устройства от некорректной работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитШлифовальная машина для стен STEHER DWH-900, 900 Вт, диаметр 180...
-
В наличииЦена 6 070 руб.1518 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005...
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитМашина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ
-
В наличииЦена 6 170 руб.1543 руб. в СплитУШМ ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, П...
-
В наличииЦена 6 550 руб.1638 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205...
-
В наличииЦена 6 610 руб.1653 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?,...
-
В наличииЦена 6 870 руб.1718 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщ...
-
В наличииЦена 7 060 руб.1765 руб. в СплитШлифмашинка угловая ЗУБР 1800 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П12...
-
В наличииЦена 7 300 руб.1825 руб. в СплитУШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (У...
-
В наличииЦена 7 550 руб. 11 000 руб.1888 руб. в СплитМашина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denz...
-
В наличииЦена 7 570 руб.1893 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405...
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитУглошлифовальная машина Makita GA5030RK 720Вт 11000об/мин рез.шп...
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Makita GA5034