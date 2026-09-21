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Углошлифовальная машина Makita 9558HNRZ 840Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Makita 9558HNRZ 840Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм

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Углошлифовальная машина Makita 9558HNRZ 840Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Макс. частота вращения диска
11000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709341
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Макс. частота вращения диска
11000
Длина, см
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х16х13
Вес, кг.
3

Описание товара Углошлифовальная машина Makita 9558HNRZ 840Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм

Углошлифовальная машина Makita 9558HNRZ полупрофессионального класса представляет собой надежный инструмент с мощностью 840 Вт. Работает от стандартного напряжения в 220 В и оснащена щеточным двигателем, что обеспечивает высокую производительность и долговечность. Диаметр диска составляет 125 мм, что позволяет использовать ее для различных задач, включая работу по бетону и камню. Скорость вращения шпинделя достигает 11 000 оборотов в минуту, что способствует быстрой и эффективной обработке материалов. Инструмент оснащен функцией плавного пуска, что уменьшает нагрузку на двигатель при запуске. Защита от непреднамеренного пуска предотвращает случайное включение, обеспечивая безопасность работы. Легкий вес в 1,8 кг и эргономичный дизайн делают использование инструмента удобным и менее утомительным. Длина кабеля 2,5 метра позволяет работать на большом расстоянии от розетки, что увеличивает маневренность и удобство использования. Инструмент поставляется в удобной коробке для хранения и транспортировки.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Makita 9558HNRZ 840Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Макс. частота вращения диска
11000
Длина, см
27
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина Makita 9558HNRZ полупрофессионального класса представляет собой надежный инструмент с мощностью 840 Вт. Работает от стандартного напряжения в 220 В и оснащена щеточным двигателем, что обеспечивает высокую производительность и долговечность. Диаметр диска составляет 125 мм, что позволяет использовать ее для различных задач, включая работу по бетону и камню. Скорость вращения шпинделя достигает 11 000 оборотов в минуту, что способствует быстрой и эффективной обработке материалов. Инструмент оснащен функцией плавного пуска, что уменьшает нагрузку на двигатель при запуске. Защита от непреднамеренного пуска предотвращает случайное включение, обеспечивая безопасность работы. Легкий вес в 1,8 кг и эргономичный дизайн делают использование инструмента удобным и менее утомительным. Длина кабеля 2,5 метра позволяет работать на большом расстоянии от розетки, что увеличивает маневренность и удобство использования. Инструмент поставляется в удобной коробке для хранения и транспортировки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Углошлифовальная машина Makita 9558HNRZ 840Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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