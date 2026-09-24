Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб.
В наличии
Код товара: 721312
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6 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Тормоз двигателя
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
20 В
Количество аккумуляторов в комплекте
без аккумулятора
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
25
Длина, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х14х11
Вес, кг.
2.1
Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125)
Бесщеточная углошлифовальная машина ЗУБР Профессионал AB-125 предназначена для применения в качестве шлифовальной, дисковой шлифовальной, зачистной и отрезной машины. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент и высокий КПД. Положение защитного кожуха диска регулируется удобным рычажком в одно движение. Направляющий диффузор в системе обдува способствует стабильности температуры основных компонентов. Фирменная дополнительная рукоятка устанавливается в 2 положениях для выполнения различных задач.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Тормоз двигателя
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
20 В
Количество аккумуляторов в комплекте
без аккумулятора
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
25
Длина, см
30
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Страна производитель
Китай
Бесщеточная углошлифовальная машина ЗУБР Профессионал AB-125 предназначена для применения в качестве шлифовальной, дисковой шлифовальной, зачистной и отрезной машины. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент и высокий КПД. Положение защитного кожуха диска регулируется удобным рычажком в одно движение. Направляющий диффузор в системе обдува способствует стабильности температуры основных компонентов. Фирменная дополнительная рукоятка устанавливается в 2 положениях для выполнения различных задач.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщеточная, Профессионал (AB-125) - стоимость товара 6870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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