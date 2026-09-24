Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1500
Диаметр диска
125
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 610 руб.
В наличии
Код товара: 721307
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 610 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1500
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х13х12
Вес, кг.
3.05
Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ)
Одноручная УШМ с одной из самых больших в линейке машин ЗУБР мощностью 1500 Вт и регулировкой оборотов наиболее эффективна для всех видов работ - резки металла, кирпича, керамики, зачистки, шлифовки и обдирки. Электронные системы защиты пользователя и изделия, а также антивибрационная рукоятка для эффективного гашения вибрации. Компактная, и одна из самых мощных среди одноручных моделей в ассортименте ЗУБР. Способна работать с отрезными, шлифовальными, алмазными дисками, щетками-крацовками всех видов, а также алмазными чашками. Применяется для зачистки, шлифовки и резки металлов, резки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 550 руб.1638 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2205...
-
В наличииЦена 6 870 руб.1718 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, без АКБ, бесщ...
-
В наличииЦена 7 060 руб.1765 руб. в СплитШлифмашинка угловая ЗУБР 1800 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П12...
-
В наличииЦена 7 300 руб.1825 руб. в СплитУШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (У...
-
В наличииЦена 7 550 руб. 11 000 руб.1888 руб. в СплитМашина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denz...
-
В наличииЦена 7 570 руб.1893 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405...
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитУглошлифовальная машина Makita GA5030RK 720Вт 11000об/мин рез.шп...
-
В наличииЦена 7 940 руб.1985 руб. в СплитУШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, П...
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитЭксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм
-
В наличииЦена 8 250 руб.2063 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605...
-
В наличииЦена 8 350 руб.2088 руб. в СплитУШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка,...
-
В наличииЦена 8 460 руб.2115 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал ...
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1500
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Одноручная УШМ с одной из самых больших в линейке машин ЗУБР мощностью 1500 Вт и регулировкой оборотов наиболее эффективна для всех видов работ - резки металла, кирпича, керамики, зачистки, шлифовки и обдирки. Электронные системы защиты пользователя и изделия, а также антивибрационная рукоятка для эффективного гашения вибрации. Компактная, и одна из самых мощных среди одноручных моделей в ассортименте ЗУБР. Способна работать с отрезными, шлифовальными, алмазными дисками, щетками-крацовками всех видов, а также алмазными чашками. Применяется для зачистки, шлифовки и резки металлов, резки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - данный товар вы можете купить по цене 6610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ)