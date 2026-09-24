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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) купить с доставкой в Москве
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ)

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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 1
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 2
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 3
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 4
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 5
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 6
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 7
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 8
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 9
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 10
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 11
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 12
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 13
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1500
Диаметр диска
125
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 4
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 5
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 6
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 7
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 8
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 9
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 10
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 11
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 12
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 13
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 610 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721307
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ)
6 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1500
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х13х12
Вес, кг.
3.05

Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ)

Одноручная УШМ с одной из самых больших в линейке машин ЗУБР мощностью 1500 Вт и регулировкой оборотов наиболее эффективна для всех видов работ - резки металла, кирпича, керамики, зачистки, шлифовки и обдирки. Электронные системы защиты пользователя и изделия, а также антивибрационная рукоятка для эффективного гашения вибрации. Компактная, и одна из самых мощных среди одноручных моделей в ассортименте ЗУБР. Способна работать с отрезными, шлифовальными, алмазными дисками, щетками-крацовками всех видов, а также алмазными чашками. Применяется для зачистки, шлифовки и резки металлов, резки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов.



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Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1500
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Описание
Одноручная УШМ с одной из самых больших в линейке машин ЗУБР мощностью 1500 Вт и регулировкой оборотов наиболее эффективна для всех видов работ - резки металла, кирпича, керамики, зачистки, шлифовки и обдирки. Электронные системы защиты пользователя и изделия, а также антивибрационная рукоятка для эффективного гашения вибрации. Компактная, и одна из самых мощных среди одноручных моделей в ассортименте ЗУБР. Способна работать с отрезными, шлифовальными, алмазными дисками, щетками-крацовками всех видов, а также алмазными чашками. Применяется для зачистки, шлифовки и резки металлов, резки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1505 ЭПСТ) - данный товар вы можете купить по цене 6610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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