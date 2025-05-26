Углошлифовальная машина Makita GA5030R
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622489
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.23 мм
Пылесборник
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
10.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х14х10
Вес, кг.
2.2
Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA5030R
Удобный и компактный инструмент для работы с металлом и другими материалами. Обновленная версия Makita GA5030. Основные отличия – наличие плавного пуска и функции антирестарта для более комфортной работы. Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель. Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора. Боковая рукоятка расположена под углом 20° для дополнительного комфорта.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.23 мм
Пылесборник
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
10.8
Страна производитель
Китай
Удобный и компактный инструмент для работы с металлом и другими материалами. Обновленная версия Makita GA5030. Основные отличия – наличие плавного пуска и функции антирестарта для более комфортной работы. Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель. Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора. Боковая рукоятка расположена под углом 20° для дополнительного комфорта.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Внашем случае слабым местом оказалась кнопка,заменим.Сам апарат не плох ,в гараж для дома за глаза, я резал и точил керамогранит
Достоинства:
Комментарий:
Нормально. Редуктор втулка... Проверяйте кнопку... Возможно протирает статор... Защита от дурака работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка. Регулировкой оборотов с защитой от перегрева. За такие деньги огонь.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Но нет регулировки оборотов, есть плавный пуск. Не то что хотел, но оставлю. Добавлю. Болгарка с регулировкой!!! После недели работы с инструментом случайно нашёл регулировку в торце. около шнура. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел во время. Работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
наступает лето, скоро буду пользоваться. в руке сидит удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Брал за 1300₽. Через некоторое время стал подгуживать редуктор хотя смазки там предостаточно. Плавный пуск, регулировка оборотов с реальным поддержанием оборотов, защита при включённой кнопке когда вилка вставляется в розетку. За такую цену просто подарок.
Достоинства:
Комментарий:
на вид очень качественная болгарка,все заявленные функции работают. в деле не пробовал. в редуктор добавил смазку.
Достоинства:
Комментарий:
5 звёзд за первое впечатление.
Достоинства:
Комментарий:
все функции в рабочем состоянии, в руке тяжеловата, цена-качество, обалденный аппарат, для меня лично покупкой абсолютно доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Болгарка огонь! Покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
все ок, все работает, это второй на запас
Достоинства:
Комментарий:
Получил быстро ,проверил вроде всё нормально, дальше посмотрим в работе
Достоинства:
Комментарий:
хорошая болгарка,беру не первый инструмент этой фирмы всем доволен
Достоинства:
Комментарий:
отличная ушм за малые деньги
Достоинства:
Комментарий:
работает, скорость регулируется
Достоинства:
Комментарий:
нормальный аппарат,нареканий нет пока.
Достоинства:
Комментарий:
болгарка рабочая упаковка хромает
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за хороший, инструмент!
Достоинства:
Комментарий:
удобно сидит в руке. хорошая
Достоинства:
Комментарий:
с такими функциями ,болгарка просто супер, прикупил сразу две . Поддержание оборотов присутствуют. Лишбы редуктора на долгобы хватило ато после шлифовки оградки редуктор заметно начал похрюкивать, сильно напрягать не желательно хоть в ней и дури хватает.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо, всё пришло в целости и сохранности. Мужу понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
упаковано хорошо.Проверила работает)))
Достоинства:
Комментарий:
Супер. работает тихо. куплю в запас ещё одну)
Достоинства:
Комментарий:
Вещь, советую к покупке, брал за 1500.
Достоинства:
Комментарий:
Привезли быстро. Пока все нормально. Регулировка оборотов работает нормально. Корпус удобно держать одной рукой.
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая,в пункте включил, проверил, работает. сколько, время покажет
Достоинства:
Комментарий:
Болгарка понравилась. Тихая, удобная в работе, мощности хватает. Заявленная электроника работает. Хотелось бы поменьше минимальные обороты. четыре тысячи многовато.
Достоинства:
Комментарий:
Ожидания оправдала. В работе пробовал чужую. Эту только получил. Так что посмотрим дальше
Углошлифовальная машина Makita GA5030R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Makita GA5030R
Достоинства:
Комментарий:
Внашем случае слабым местом оказалась кнопка,заменим.Сам апарат не плох ,в гараж для дома за глаза, я резал и точил керамогранит
Достоинства:
Комментарий:
Нормально. Редуктор втулка... Проверяйте кнопку... Возможно протирает статор... Защита от дурака работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка. Регулировкой оборотов с защитой от перегрева. За такие деньги огонь.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Но нет регулировки оборотов, есть плавный пуск. Не то что хотел, но оставлю. Добавлю. Болгарка с регулировкой!!! После недели работы с инструментом случайно нашёл регулировку в торце. около шнура. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел во время. Работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
наступает лето, скоро буду пользоваться. в руке сидит удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Брал за 1300₽. Через некоторое время стал подгуживать редуктор хотя смазки там предостаточно. Плавный пуск, регулировка оборотов с реальным поддержанием оборотов, защита при включённой кнопке когда вилка вставляется в розетку. За такую цену просто подарок.
Достоинства:
Комментарий:
на вид очень качественная болгарка,все заявленные функции работают. в деле не пробовал. в редуктор добавил смазку.
Достоинства:
Комментарий:
5 звёзд за первое впечатление.
Достоинства:
Комментарий:
все функции в рабочем состоянии, в руке тяжеловата, цена-качество, обалденный аппарат, для меня лично покупкой абсолютно доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Болгарка огонь! Покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
все ок, все работает, это второй на запас
Достоинства:
Комментарий:
Получил быстро ,проверил вроде всё нормально, дальше посмотрим в работе
Достоинства:
Комментарий:
хорошая болгарка,беру не первый инструмент этой фирмы всем доволен
Достоинства:
Комментарий:
отличная ушм за малые деньги
Достоинства:
Комментарий:
работает, скорость регулируется
Достоинства:
Комментарий:
нормальный аппарат,нареканий нет пока.
Достоинства:
Комментарий:
болгарка рабочая упаковка хромает
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за хороший, инструмент!
Достоинства:
Комментарий:
удобно сидит в руке. хорошая
Достоинства:
Комментарий:
с такими функциями ,болгарка просто супер, прикупил сразу две . Поддержание оборотов присутствуют. Лишбы редуктора на долгобы хватило ато после шлифовки оградки редуктор заметно начал похрюкивать, сильно напрягать не желательно хоть в ней и дури хватает.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо, всё пришло в целости и сохранности. Мужу понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
упаковано хорошо.Проверила работает)))
Достоинства:
Комментарий:
Супер. работает тихо. куплю в запас ещё одну)
Достоинства:
Комментарий:
Вещь, советую к покупке, брал за 1500.
Достоинства:
Комментарий:
Привезли быстро. Пока все нормально. Регулировка оборотов работает нормально. Корпус удобно держать одной рукой.
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая,в пункте включил, проверил, работает. сколько, время покажет
Достоинства:
Комментарий:
Болгарка понравилась. Тихая, удобная в работе, мощности хватает. Заявленная электроника работает. Хотелось бы поменьше минимальные обороты. четыре тысячи многовато.
Достоинства:
Комментарий:
Ожидания оправдала. В работе пробовал чужую. Эту только получил. Так что посмотрим дальше