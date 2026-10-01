Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 S 0601396102
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 620477
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
12.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х13х13
Вес, кг.
2
Описание товара Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 S 0601396102
Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 S 0601396102 подходит для широкого спектра работ. Регулировка оборотов. Обновленный дизайн корпуса, обеспечивающий удобство при длительной работе. Улучшенная защита от пыли благодаря усовершенствованной системе внутреннего отвода воздуха. Простая работа в труднодоступных местах благодаря максимально компактному корпусу редуктора (на 40% меньший размер по сравнению с предшественником). Длительный срок эксплуатации и низкий уровень шума благодаря оснащению косозубыми шестернями. Усовершенствованная прочная конструкция
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
12.6
Страна производитель
Китай
Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 S 0601396102 подходит для широкого спектра работ. Регулировка оборотов. Обновленный дизайн корпуса, обеспечивающий удобство при длительной работе. Улучшенная защита от пыли благодаря усовершенствованной системе внутреннего отвода воздуха. Простая работа в труднодоступных местах благодаря максимально компактному корпусу редуктора (на 40% меньший размер по сравнению с предшественником). Длительный срок эксплуатации и низкий уровень шума благодаря оснащению косозубыми шестернями. Усовершенствованная прочная конструкция
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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