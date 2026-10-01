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Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 S 0601396102 купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 S 0601396102

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Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 S 0601396102 - фото 1
Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 S 0601396102 - фото 2
Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 S 0601396102 - фото 3
Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 S 0601396102 - фото 4
Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 S 0601396102 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 S 0601396102 - фото 1
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 S 0601396102 - фото 2
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 S 0601396102 - фото 3
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 S 0601396102 - фото 4
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 S 0601396102 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620477
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
12.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х13х13
Вес, кг.
2

Описание товара Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 S 0601396102

Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 S 0601396102 подходит для широкого спектра работ. Регулировка оборотов. Обновленный дизайн корпуса, обеспечивающий удобство при длительной работе. Улучшенная защита от пыли благодаря усовершенствованной системе внутреннего отвода воздуха. Простая работа в труднодоступных местах благодаря максимально компактному корпусу редуктора (на 40% меньший размер по сравнению с предшественником). Длительный срок эксплуатации и низкий уровень шума благодаря оснащению косозубыми шестернями. Усовершенствованная прочная конструкция



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 S 0601396102




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
12.6
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 S 0601396102 подходит для широкого спектра работ. Регулировка оборотов. Обновленный дизайн корпуса, обеспечивающий удобство при длительной работе. Улучшенная защита от пыли благодаря усовершенствованной системе внутреннего отвода воздуха. Простая работа в труднодоступных местах благодаря максимально компактному корпусу редуктора (на 40% меньший размер по сравнению с предшественником). Длительный срок эксплуатации и низкий уровень шума благодаря оснащению косозубыми шестернями. Усовершенствованная прочная конструкция


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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