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УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) купить с доставкой в Москве
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УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41)

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УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 1
УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 2
УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 3
УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 4
УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 5
УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 6
УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 7
УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 8
УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 9
УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 10
УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 11
УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 12
УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 13
УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 14
УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 15
УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
76
Макс. частота вращения диска
20000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
  • УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 1
  • УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 2
  • УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 3
  • УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 4
  • УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 5
  • УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 6
  • УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 7
  • УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 8
  • УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 9
  • УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 10
  • УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 11
  • УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 12
  • УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 13
  • УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 14
  • УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 15
  • УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 350 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708535
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41)
8 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
76
Диаметр посадочного отверстия
10 мм
Макс. частота вращения диска
20000
Защита от перегрузок
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Высота, см
10
Длина, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х28х12
Вес, кг.
2.37

Описание товара УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41)

Бесщеточная угловая шлифмашина ЗУБР Профессионал 12 В, в коробке AB-76 предназначена для зачистки, шлифовки и резки металлов, обработки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов.



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Отзывы о товаре УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
76
Диаметр посадочного отверстия
10 мм
Макс. частота вращения диска
20000
Защита от перегрузок
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Высота, см
10
Длина, см
21
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточная угловая шлифмашина ЗУБР Профессионал 12 В, в коробке AB-76 предназначена для зачистки, шлифовки и резки металлов, обработки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-41) - купить по цене 8350 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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