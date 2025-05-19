Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ с АКБ и ЗУ УШМ-125/18В
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%8 320 руб. 11 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 566997
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Размеры в упаковке, см
45х31х10
Вес, кг.
3.5
Описание товара Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ с АКБ и ЗУ УШМ-125/18В
Аккумуляторная угловая шлифмашина ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/18В 578.4.1.70 - профессиональный инструмент для резки и шлифовки изделий из металла и камня. Поставляется в комплекте с литий-ионным аккумулятором. Бесщеточный привод обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Корпус редуктора и нижняя крышка выполнены из алюминиевого сплава, что способствует лучшему отводу тепла. Воздухозаборные решетки расположены на максимально возможном расстоянии от точки обработки и дополнительно защищены металлической сеткой.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Аккумуляторная угловая шлифмашина ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/18В 578.4.1.70 - профессиональный инструмент для резки и шлифовки изделий из металла и камня. Поставляется в комплекте с литий-ионным аккумулятором. Бесщеточный привод обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Корпус редуктора и нижняя крышка выполнены из алюминиевого сплава, что способствует лучшему отводу тепла. Воздухозаборные решетки расположены на максимально возможном расстоянии от точки обработки и дополнительно защищены металлической сеткой.
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Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок, вроде работает
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, батарею брал отдельно
Достоинства:
Комментарий:
Первый мой личный инструмент на аккумуляторе этого бренда, удобно, регулировка оборотов отсутствует в этой модели это минус, хотя небольшой. Резкая остановка при выключении, хотелось бы чуток плавнее. Резал металл, делал штрабу в бетоне, справляется, при малом заряде аккумулятора уходит в защиту, теперь это постоянный мой спутник в автомобиле, главное иметь запасные заряженные аккумуляторы, никогда не знаешь где может пригодиться.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает! Но есть ощущение, что аккумулятор нужен не менее 5ач.
Достоинства:
Комментарий:
Классная машинка,рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, заказал с регулировкой оборотов, а получил без этой функции
Достоинства:
Комментарий:
Все рааботает, но пока в холостую
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл быстро, комплект соответствует описанию. Удобный кейс можно достаточно положить дисков, мощности хватает, ток аккумулятор нужен не меньше 4 ампер.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка. Для аккумуляторной довольно неплохо режет и хватает аккума 5ач на достаточно продолжительное время. Кейс вполне нормальный, но положить в него болгарку в сборе невозможно - надо каждый раз полностью её разбирать. Но есть и плюс у кейса - в него влезло зарядное устройство ЗУ 4/18 (36). Дополню: ни когда не думал, что аккумуляторная болгарка на столько удобная вещь. Я полностью отказался от сетевой, т.к. эта справляется со всеми задачами. Докупил к 5ач аккуму 1 акб на 8ач и работать стало очень комфортно. Ни каких проводов, мощности хватает, время работы при резке профтрубы со стенкой 1.5-2 мм вполне достаточное для домашних задач. Высадил 5а аккум - поставил на зарядку. Пока 8а пользуешься, 5а уже зарядился. Очень доволен данной болгаркой и даже отсутствие регулировки оборотов ни как не портит положительные эмоции от обладания данным инструментом.
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, удобная. Главное работает!
Достоинства:
Комментарий:
Проверил всё как в описании работает хорошо редуктор работает плавно и не гудит спасибо интерскол делает вещи
Достоинства:
Комментарий:
батареи 5А*ч хватило на 10 распилов трубы 40*20 и зачистить лепестковым кругом покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Работает, комплектация соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Сбылась моя мечта!!! Болгарка просто супер
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу, предоставили скидку, и оперативная отправка
Достоинства:
Комментарий:
Только что купил, как работать будет время покажет. Брал для бытового использования, отрезать, зачистить металл. В комплекте наждачный диск, лучше бы вместо него ручку или кожух нормальный сделали.
Достоинства:
Комментарий:
Кейс пластиковый не продуман ложиться все только в разобранном виде
Достоинства:
Комментарий:
Отличная удобная, в меру увесистая, качество хорошее.пока не проверял так как жду аккумулятор. В комплекте в кейсе сама болгарка, ключ, инструкция, защитный кожух на зажиме, что удобно если после работы собирать ее в кейс, и ещё заметил шлифовальный круг. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая болгарка. Проверенна. Есть плавный пуск. Есть защита от блокирования. Аккум буду брать на 8а. На фото 4а, это мой.
Достоинства:
Комментарий:
Очень часто пользуюсь линейкой интерскола АПИ. Очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Долго искал болгарка с аккумулятором, остановился на интерскол, есть отзывы на данную модель в ютуб, тесты реальные, пэкупил и не был разочарован, совет аккумуляторы берите на 5 ампер, остальные для неё слабоваты.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в удобном кейсе с дополнительным местом для второй зарядки
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит рекомендую. АКБ нужен минимум 4А
Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ с АКБ и ЗУ УШМ-125/18В - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ с АКБ и ЗУ УШМ-125/18В
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок, вроде работает
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, батарею брал отдельно
Достоинства:
Комментарий:
Первый мой личный инструмент на аккумуляторе этого бренда, удобно, регулировка оборотов отсутствует в этой модели это минус, хотя небольшой. Резкая остановка при выключении, хотелось бы чуток плавнее. Резал металл, делал штрабу в бетоне, справляется, при малом заряде аккумулятора уходит в защиту, теперь это постоянный мой спутник в автомобиле, главное иметь запасные заряженные аккумуляторы, никогда не знаешь где может пригодиться.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает! Но есть ощущение, что аккумулятор нужен не менее 5ач.
Достоинства:
Комментарий:
Классная машинка,рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, заказал с регулировкой оборотов, а получил без этой функции
Достоинства:
Комментарий:
Все рааботает, но пока в холостую
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл быстро, комплект соответствует описанию. Удобный кейс можно достаточно положить дисков, мощности хватает, ток аккумулятор нужен не меньше 4 ампер.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка. Для аккумуляторной довольно неплохо режет и хватает аккума 5ач на достаточно продолжительное время. Кейс вполне нормальный, но положить в него болгарку в сборе невозможно - надо каждый раз полностью её разбирать. Но есть и плюс у кейса - в него влезло зарядное устройство ЗУ 4/18 (36). Дополню: ни когда не думал, что аккумуляторная болгарка на столько удобная вещь. Я полностью отказался от сетевой, т.к. эта справляется со всеми задачами. Докупил к 5ач аккуму 1 акб на 8ач и работать стало очень комфортно. Ни каких проводов, мощности хватает, время работы при резке профтрубы со стенкой 1.5-2 мм вполне достаточное для домашних задач. Высадил 5а аккум - поставил на зарядку. Пока 8а пользуешься, 5а уже зарядился. Очень доволен данной болгаркой и даже отсутствие регулировки оборотов ни как не портит положительные эмоции от обладания данным инструментом.
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, удобная. Главное работает!
Достоинства:
Комментарий:
Проверил всё как в описании работает хорошо редуктор работает плавно и не гудит спасибо интерскол делает вещи
Достоинства:
Комментарий:
батареи 5А*ч хватило на 10 распилов трубы 40*20 и зачистить лепестковым кругом покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Работает, комплектация соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Сбылась моя мечта!!! Болгарка просто супер
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу, предоставили скидку, и оперативная отправка
Достоинства:
Комментарий:
Только что купил, как работать будет время покажет. Брал для бытового использования, отрезать, зачистить металл. В комплекте наждачный диск, лучше бы вместо него ручку или кожух нормальный сделали.
Достоинства:
Комментарий:
Кейс пластиковый не продуман ложиться все только в разобранном виде
Достоинства:
Комментарий:
Отличная удобная, в меру увесистая, качество хорошее.пока не проверял так как жду аккумулятор. В комплекте в кейсе сама болгарка, ключ, инструкция, защитный кожух на зажиме, что удобно если после работы собирать ее в кейс, и ещё заметил шлифовальный круг. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая болгарка. Проверенна. Есть плавный пуск. Есть защита от блокирования. Аккум буду брать на 8а. На фото 4а, это мой.
Достоинства:
Комментарий:
Очень часто пользуюсь линейкой интерскола АПИ. Очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Долго искал болгарка с аккумулятором, остановился на интерскол, есть отзывы на данную модель в ютуб, тесты реальные, пэкупил и не был разочарован, совет аккумуляторы берите на 5 ампер, остальные для неё слабоваты.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в удобном кейсе с дополнительным местом для второй зарядки
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит рекомендую. АКБ нужен минимум 4А