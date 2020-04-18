Машина эксцентриковая шлифовальная Patriot OS 125 110301520

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Rodion Orlov



Цена, качество сборки, выносливость.Контейнер для сбора пыли.Куплен мной PATRIOT OS 125 за 1660 рублей, в одном из магазинов Брянска. Цена более чем доступная если учесть что с точно такими же характеристиками орбиталка Интерскол ЭШМ-125/270Э стоит на тысячу с лишним дороже. Купил сильно не сомневаясь, поскольку уже имелся положительный опыт в пользовании инструментом от этого производителя. Сразу набрав липучек разной зернистости поехал тестировать на столешнице из массива ясеня, древесина там что надо, но шлифмашинка справилась на ура. Не было проблем что с кругами крупной гритности, что с более мелкой. Единственный косяк - это самоотпрыгивающий контейнер для сбора пыли. Он фиксируется в выводном отверстии с небольшим поворотом и его явно мало для надёжной фиксации. Несколько раз за рабочий период задевал его рукой или шнуром и он отскакивал, как на соплях. Но в целом это не испортило впечатление от машинки, 270 Вт оказалось более чем для домашнего не профессионального применения. Покупкой доволен, можно советовать к приобретению если быть готовым к незначительным нюансам.