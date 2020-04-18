Машина эксцентриковая шлифовальная Patriot OS 125 110301520
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
270
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182069
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
270
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.5 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
2.2
Высота, см
12.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х13
Вес, кг.
1.83
Описание товара Машина эксцентриковая шлифовальная Patriot OS 125 110301520
Эксцентриковая шлифовальная машина PATRIOT OS 125 110301520 подходит для грубой и финишной обработки поверхностей. Электронная регулировка частоты вращения позволяет подобрать оптимальный рабочий режим для каждого материала. Система крепления шлифовальных кругов с помощью липучки обеспечивает их быструю и легкую замену. Для поддержания рабочего места в чистоте предусмотрен специальный мешок для сбора пыли.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
270
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.5 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Развернуть
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
2.2
Высота, см
12.3
Страна производитель
Китай
Эксцентриковая шлифовальная машина PATRIOT OS 125 110301520 подходит для грубой и финишной обработки поверхностей. Электронная регулировка частоты вращения позволяет подобрать оптимальный рабочий режим для каждого материала. Система крепления шлифовальных кругов с помощью липучки обеспечивает их быструю и легкую замену. Для поддержания рабочего места в чистоте предусмотрен специальный мешок для сбора пыли.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Цена
Экономия моих рук и нервов
Недостатки:
Мешок не собирает пыль от слова совсем, может от дерева и ловит, шпаклевку нет почти.
Комментарий:
Хорошая машинка, себя оправдала в гараж.
Достоинства:
Цена, качество сборки, выносливость.
Недостатки:
Контейнер для сбора пыли.
Комментарий:
Куплен мной PATRIOT OS 125 за 1660 рублей, в одном из магазинов Брянска. Цена более чем доступная если учесть что с точно такими же характеристиками орбиталка Интерскол ЭШМ-125/270Э стоит на тысячу с лишним дороже. Купил сильно не сомневаясь, поскольку уже имелся положительный опыт в пользовании инструментом от этого производителя. Сразу набрав липучек разной зернистости поехал тестировать на столешнице из массива ясеня, древесина там что надо, но шлифмашинка справилась на ура. Не было проблем что с кругами крупной гритности, что с более мелкой. Единственный косяк - это самоотпрыгивающий контейнер для сбора пыли. Он фиксируется в выводном отверстии с небольшим поворотом и его явно мало для надёжной фиксации. Несколько раз за рабочий период задевал его рукой или шнуром и он отскакивал, как на соплях. Но в целом это не испортило впечатление от машинки, 270 Вт оказалось более чем для домашнего не профессионального применения. Покупкой доволен, можно советовать к приобретению если быть готовым к незначительным нюансам.
Достоинства:
Цена, удобство , в моей руке лежит хорошо.
Недостатки:
Не знаю, использовал мало.
Комментарий:
Нормально для дома, не дорого.
Машина эксцентриковая шлифовальная Patriot OS 125 110301520 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машина эксцентриковая шлифовальная Patriot OS 125 110301520
Достоинства:
Цена
Экономия моих рук и нервов
Недостатки:
Мешок не собирает пыль от слова совсем, может от дерева и ловит, шпаклевку нет почти.
Комментарий:
Хорошая машинка, себя оправдала в гараж.
Достоинства:
Цена, качество сборки, выносливость.
Недостатки:
Контейнер для сбора пыли.
Комментарий:
Куплен мной PATRIOT OS 125 за 1660 рублей, в одном из магазинов Брянска. Цена более чем доступная если учесть что с точно такими же характеристиками орбиталка Интерскол ЭШМ-125/270Э стоит на тысячу с лишним дороже. Купил сильно не сомневаясь, поскольку уже имелся положительный опыт в пользовании инструментом от этого производителя. Сразу набрав липучек разной зернистости поехал тестировать на столешнице из массива ясеня, древесина там что надо, но шлифмашинка справилась на ура. Не было проблем что с кругами крупной гритности, что с более мелкой. Единственный косяк - это самоотпрыгивающий контейнер для сбора пыли. Он фиксируется в выводном отверстии с небольшим поворотом и его явно мало для надёжной фиксации. Несколько раз за рабочий период задевал его рукой или шнуром и он отскакивал, как на соплях. Но в целом это не испортило впечатление от машинки, 270 Вт оказалось более чем для домашнего не профессионального применения. Покупкой доволен, можно советовать к приобретению если быть готовым к незначительным нюансам.
Достоинства:
Цена, удобство , в моей руке лежит хорошо.
Недостатки:
Не знаю, использовал мало.
Комментарий:
Нормально для дома, не дорого.