Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800Вт, d125 мм, (УШМ-125-805)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
800
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб.
В наличии
Код товара: 674753
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2 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
800
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
нет
Напряжение аккумулятора.
220
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х15х11
Вес, кг.
2.4
Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800Вт, d125 мм, (УШМ-125-805)
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 125 мм, 800 Вт УШМ-125-805 предназначена для зачистки, шлифовки и резки металлов при установке соответствующих шлифовальных и отрезных кругов.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
800
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Развернуть
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
нет
Напряжение аккумулятора.
220
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 125 мм, 800 Вт УШМ-125-805 предназначена для зачистки, шлифовки и резки металлов при установке соответствующих шлифовальных и отрезных кругов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800Вт, d125 мм, (УШМ-125-805) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2910 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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