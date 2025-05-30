Машина шлифовальная орбитальная Зубр ЗОШМ-450-125
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
450
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
Макс. частота вращения диска
13000
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%3 500 руб. 4 990 руб.
В наличии
Код товара: 266536
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3 500 руб. -30%
4 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
450
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Пылесборник
да
Макс. частота вращения диска
13000
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
2
Высота, см
19.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х14
Вес, кг.
1.92
Описание товара Машина шлифовальная орбитальная Зубр ЗОШМ-450-125
Орбитально-шлифовальная машина ЗУБР ЗОШМ-450-125 предназначена для очистки поверхностей от лака, краски, ржавчины и прочих загрязнений, а также полировки и шлифовки поверхностей. Модель оснащена системой крепления шлифлистов Velcro, что обеспечивает простую и быструю замену оснастки. Количество оборотов регулируется с помощью колесика сверху на корпусе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
450
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Пылесборник
да
Макс. частота вращения диска
13000
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
2
Высота, см
19.5
Страна производитель
Китай
Орбитально-шлифовальная машина ЗУБР ЗОШМ-450-125 предназначена для очистки поверхностей от лака, краски, ржавчины и прочих загрязнений, а также полировки и шлифовки поверхностей. Модель оснащена системой крепления шлифлистов Velcro, что обеспечивает простую и быструю замену оснастки. Количество оборотов регулируется с помощью колесика сверху на корпусе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
пришла без видимых дефектов, в деле ещё не пробовала
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар . Цена и качество, не стоит за зря переплачивать. С задачами справляется не хуже зарубежных аналогов. Красивый дизайн и удобно сидит в руке, в меру тяжелая
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аппарат, дачи очень даже!
Достоинства:
Комментарий:
Машинка Нормальная. В комплекте идёт пылесборник, 1 круг, инструкция, крепление для пылика. В креплении для пылика есть плюс - оно вставляется в специальные пазы, не будет выпадать, сидит надежно. Работает тихо. Выбор пал на зубр, т. к. к ней есть все запчасти в свободном доступе. Мои минусы (по сравнению со шлифмашинкой Ryobi, с которой мы поработали 6 лет, она сломалась и запчастей нет) 1. Более тяжёлый вес (для девушек это критично) 2. Не особо удобно расположены кнопки переключения скоростей и включения (но думаю это дело привычки) 3. Не заполнен гарантийный талон. Или это в современном мире сами покупатели должны заполнять? 4. Габариты машинки тоже крайне не привычны, шлифмашинка высокая. Но думаю это тоже дело привычки
Достоинства:
Комментарий:
С поставленной задачей справляется на все
Достоинства:
Комментарий:
не могу ничего сказать ещё не испробовал
Достоинства:
Комментарий:
С виду хорошая шлиф машинка, качество покажет время
Достоинства:
Комментарий:
Машинка отличная, беру уже вторую. Обидно что спустя 15 месяцев умер мотор на такой же. Но это моя вина, видимо перегрели.
Достоинства:
Комментарий:
понравилась. единственно немного тяжеловата, но зато мощный двигатель.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая шлиф машинка, выглядит добротно
Достоинства:
Комментарий:
в работе пока недолго, несколько дней, работает хорошо, плавная регулировка скорости вращения, из маленьких недостатков- контейнер для пыли как то по дурацкие крепится, отпадваает, для работы с пылесосом нужно купить резиновый переходник, но даже он жерзится только на малярном скотче, тк машинкой ворочаю активно. засасывает конечно не всё, но большую часть, особенно если хороший пыли и чистые фильтры. у меня с элитечем строитнным работала отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Ну за такую цену лучше не найти. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
С заявленными функциями справляется без проблем. Соответствует описанию. Нареканий нет - всё устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аппарат. Рекомендую. При оформлении заказа была хорошая цена.
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший. работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная машина, со своими задачами справляется
Достоинства:
Комментарий:
выглядит не плохо. работает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество сборки, мощная
Достоинства:
Комментарий:
брала на подарок! именинник в восторге!
Достоинства:
Комментарий:
Работает исправно. Покупал для обработки шпаклёвки машины, чтобы не вручную. Шпаклёвку снимает, но и рядом оставляет ненужную выработку. Пришлось вручную. Видимо я не умею ею работать. Думаю, что для полировки машины и обработки по дереву подойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка под пломбой, работает, обороты регулируются, шлифовать пока не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
Все в комплекте,все работает.Остальное проверю позже.Только вот полтора года гарантии пропали,дата изготовления 2023 г.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка.Качество! Оформил на сайте гарантию 5 лет!
Достоинства:
Комментарий:
Бомбовская машинка. Покупал для выравнивания стен после штукатурки. Единственное, передний подшипник рассыпался через время, т.к. на него самая большая нагрузка. Заказал новый подшипник, поставил и снова в работе. Качество сборки на удивление оказалось отличное.
Достоинства:
Комментарий:
нормальная машинка, как и вся техника Зубр
Достоинства:
Комментарий:
разок шлифанул-)прям отлично
Достоинства:
Комментарий:
Еще не пробовал в работе. По внешнему виду и ощущениям собран из качественного пластика. При включении работает без посторонних звуков, регулировка скорости вращения четкая работает мягко плавно разгоняет и замедляет. Не сильно тяжелый, возможно одной рукой работать. Кабель качественный и мягкий. Работает не шумно . Рекомендую!
Машина шлифовальная орбитальная Зубр ЗОШМ-450-125 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машина шлифовальная орбитальная Зубр ЗОШМ-450-125
Достоинства:
Комментарий:
пришла без видимых дефектов, в деле ещё не пробовала
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар . Цена и качество, не стоит за зря переплачивать. С задачами справляется не хуже зарубежных аналогов. Красивый дизайн и удобно сидит в руке, в меру тяжелая
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аппарат, дачи очень даже!
Достоинства:
Комментарий:
Машинка Нормальная. В комплекте идёт пылесборник, 1 круг, инструкция, крепление для пылика. В креплении для пылика есть плюс - оно вставляется в специальные пазы, не будет выпадать, сидит надежно. Работает тихо. Выбор пал на зубр, т. к. к ней есть все запчасти в свободном доступе. Мои минусы (по сравнению со шлифмашинкой Ryobi, с которой мы поработали 6 лет, она сломалась и запчастей нет) 1. Более тяжёлый вес (для девушек это критично) 2. Не особо удобно расположены кнопки переключения скоростей и включения (но думаю это дело привычки) 3. Не заполнен гарантийный талон. Или это в современном мире сами покупатели должны заполнять? 4. Габариты машинки тоже крайне не привычны, шлифмашинка высокая. Но думаю это тоже дело привычки
Достоинства:
Комментарий:
С поставленной задачей справляется на все
Достоинства:
Комментарий:
не могу ничего сказать ещё не испробовал
Достоинства:
Комментарий:
С виду хорошая шлиф машинка, качество покажет время
Достоинства:
Комментарий:
Машинка отличная, беру уже вторую. Обидно что спустя 15 месяцев умер мотор на такой же. Но это моя вина, видимо перегрели.
Достоинства:
Комментарий:
понравилась. единственно немного тяжеловата, но зато мощный двигатель.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая шлиф машинка, выглядит добротно
Достоинства:
Комментарий:
в работе пока недолго, несколько дней, работает хорошо, плавная регулировка скорости вращения, из маленьких недостатков- контейнер для пыли как то по дурацкие крепится, отпадваает, для работы с пылесосом нужно купить резиновый переходник, но даже он жерзится только на малярном скотче, тк машинкой ворочаю активно. засасывает конечно не всё, но большую часть, особенно если хороший пыли и чистые фильтры. у меня с элитечем строитнным работала отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Ну за такую цену лучше не найти. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
С заявленными функциями справляется без проблем. Соответствует описанию. Нареканий нет - всё устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аппарат. Рекомендую. При оформлении заказа была хорошая цена.
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший. работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная машина, со своими задачами справляется
Достоинства:
Комментарий:
выглядит не плохо. работает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество сборки, мощная
Достоинства:
Комментарий:
брала на подарок! именинник в восторге!
Достоинства:
Комментарий:
Работает исправно. Покупал для обработки шпаклёвки машины, чтобы не вручную. Шпаклёвку снимает, но и рядом оставляет ненужную выработку. Пришлось вручную. Видимо я не умею ею работать. Думаю, что для полировки машины и обработки по дереву подойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка под пломбой, работает, обороты регулируются, шлифовать пока не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
Все в комплекте,все работает.Остальное проверю позже.Только вот полтора года гарантии пропали,дата изготовления 2023 г.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка.Качество! Оформил на сайте гарантию 5 лет!
Достоинства:
Комментарий:
Бомбовская машинка. Покупал для выравнивания стен после штукатурки. Единственное, передний подшипник рассыпался через время, т.к. на него самая большая нагрузка. Заказал новый подшипник, поставил и снова в работе. Качество сборки на удивление оказалось отличное.
Достоинства:
Комментарий:
нормальная машинка, как и вся техника Зубр
Достоинства:
Комментарий:
разок шлифанул-)прям отлично
Достоинства:
Комментарий:
Еще не пробовал в работе. По внешнему виду и ощущениям собран из качественного пластика. При включении работает без посторонних звуков, регулировка скорости вращения четкая работает мягко плавно разгоняет и замедляет. Не сильно тяжелый, возможно одной рукой работать. Кабель качественный и мягкий. Работает не шумно . Рекомендую!