Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э)
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Характеристики
Описание товара Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э)
Изделие в новой линейке машин для резки, шлифовки, обдирки и зачистки с высокими потребительскими качествами., Универсальный инструмент солидной мощности с широким функционалом., Пылезащищенный выключатель (степень защиты IP5X) и лабиринтное уплотнение переднего подшипника - надежная защита важных узлов., Удобная блокировка шпинделя для быстрой замены диска., Корпус редуктора из алюминиевого сплава лучше отводит тепло., Поворотная с шагом 90° голова позволяет настроить изделие под левую руку или для резки., Легкое включение удобной кнопкой в одно движение., Тонкий и эргономичный корпус позволяет удобно удерживать инструмент во время работы, не утомляясь., DP - фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе., Простой доступ к щеткам для замены. Посадочный диаметр - 22.2 мм.
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