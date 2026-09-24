Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ)
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Характеристики
Описание товара Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ)
Шлифовальная машина BORT — это надежное и удобное в использовании устройство, идеально подходящее для выполнения разнообразных задач по шлифовке и резке. Важной особенностью данной модели является ее беспроводная функциональность, обеспечиваемая современным литий-ионным аккумулятором напряжением 18 В. Это позволяет работать с инструментом в любых условиях, не беспокоясь о длине шнура или доступности электрической розетки. Угловая шлифовальная машина BORT оснащена диском диаметром 125 мм, что является оптимальным размером для выполнения большинства шлифовальных и режущих работ. Посадочное отверстие диаметром 22.2 мм обеспечивает надежную фиксацию диска и его устойчивость при использовании. Несмотря на свою мощность и производительность, шлифмашина BORT имеет небольшой вес — всего 1,2 кг. Это значительно облегчает процесс эксплуатации, снижая нагрузку на руки и позволяя работать с устройством в течение длительного времени без усталости. Этот инструмент является идеальным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров, благодаря своей универсальности, мобильности и эффективности. Если вы ищете надежную угловую шлифовальную машину, которая сочетает в себе компактность и мощность, BORT — это отличный вариант.
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