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Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) купить с доставкой в Москве
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Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ)

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Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 1
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 2
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 3
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 4
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 5
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 6
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 7
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 8
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 9
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 10
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 3
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 4
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 5
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 6
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 7
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 8
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 9
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 10
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 020 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722745
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ)
4 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х11х10
Вес, кг.
1

Описание товара Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ)

Шлифовальная машина BORT — это надежное и удобное в использовании устройство, идеально подходящее для выполнения разнообразных задач по шлифовке и резке. Важной особенностью данной модели является ее беспроводная функциональность, обеспечиваемая современным литий-ионным аккумулятором напряжением 18 В. Это позволяет работать с инструментом в любых условиях, не беспокоясь о длине шнура или доступности электрической розетки. Угловая шлифовальная машина BORT оснащена диском диаметром 125 мм, что является оптимальным размером для выполнения большинства шлифовальных и режущих работ. Посадочное отверстие диаметром 22.2 мм обеспечивает надежную фиксацию диска и его устойчивость при использовании. Несмотря на свою мощность и производительность, шлифмашина BORT имеет небольшой вес — всего 1,2 кг. Это значительно облегчает процесс эксплуатации, снижая нагрузку на руки и позволяя работать с устройством в течение длительного времени без усталости. Этот инструмент является идеальным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров, благодаря своей универсальности, мобильности и эффективности. Если вы ищете надежную угловую шлифовальную машину, которая сочетает в себе компактность и мощность, BORT — это отличный вариант.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ)




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальная машина BORT — это надежное и удобное в использовании устройство, идеально подходящее для выполнения разнообразных задач по шлифовке и резке. Важной особенностью данной модели является ее беспроводная функциональность, обеспечиваемая современным литий-ионным аккумулятором напряжением 18 В. Это позволяет работать с инструментом в любых условиях, не беспокоясь о длине шнура или доступности электрической розетки. Угловая шлифовальная машина BORT оснащена диском диаметром 125 мм, что является оптимальным размером для выполнения большинства шлифовальных и режущих работ. Посадочное отверстие диаметром 22.2 мм обеспечивает надежную фиксацию диска и его устойчивость при использовании. Несмотря на свою мощность и производительность, шлифмашина BORT имеет небольшой вес — всего 1,2 кг. Это значительно облегчает процесс эксплуатации, снижая нагрузку на руки и позволяя работать с устройством в течение длительного времени без усталости. Этот инструмент является идеальным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров, благодаря своей универсальности, мобильности и эффективности. Если вы ищете надежную угловую шлифовальную машину, которая сочетает в себе компактность и мощность, BORT — это отличный вариант.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (без АКБ и ЗУ) - по цене 4020 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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