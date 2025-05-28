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Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) купить с доставкой в Москве
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Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601)

28 Отзывы
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Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 1
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 2
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 3
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 4
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 5
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 6
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 7
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 8
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 9
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 10
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 11
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 12
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 13
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 14
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 15
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 16
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 17
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 18
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 19
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 20
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 21
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 22
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 23
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 1
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 2
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 3
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 4
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 5
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 6
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 7
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 8
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 9
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 10
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 11
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 12
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 13
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 14
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 15
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 16
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 17
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 18
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 19
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 20
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 21
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 22
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 23
  • Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
3 630 руб.  8 450 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649046
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601)
3 630 руб. -57%
8 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х13
Вес, кг.
2.31

Описание товара Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601)

Шлифовальная эксцентриковая машина DENZEL OS-125 27601 используется для получистового и финишного шлифования металлических, деревянных, пластиковых, стеклянных и каменных поверхностей. ЭШМ самая производительная модель среди вибрационных шлифовальных машин за счет комбинирования рабочего движения. Встроенная система пылеудаления. Встроенный импеллер собирает пыль и направляет ее в контейнер. Жесткий пылесборник может использоваться на всех моделях шлифовальных машин Denzel. Простая замена оснастки. Система крепления шлифовальных листов на липучку позволяет быстро менять абразивный материал. Частота вращения изменяется с помощью специального регулятора. Кабель питания 3 м позволяет увеличить рабочую зону.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601)

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Забрал, работает. Ещё не использовал, только пробный пуск.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ильдар Г.

Достоинства:


Комментарий:
Суперспасибо большое,не греется,работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пробовали в деле,на вид неплохая.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
машинка отличная рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Егор Я.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло очень быстро. Хорошая качественная шлифмашина. Могу рекомендовать к покупке
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Артур Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Меня всё совершенно устроило. Качество, удобство, цена и размер соответствуют
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Денис А.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепный бюджетный вариант. Брал по отзывам знакомых, все очень хвалили эту фирму
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Лев Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой доволен, доставка быстрая, облегчает работу. Отличное качество. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Кузя В.

Достоинства:


Комментарий:
Надёжная и качественная шлифмашина, соответствует всем заявленным характеристикам, доставили в срок, упакована аккуратно
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Фома Д.

Достоинства:


Комментарий:
Всё качественно, надёжно, удобно, при этом цена не завышеная, мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Alexey P.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление положительное, качество, функциональность, удобство и точность хорошие
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Соколов В.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальное функциональность, качества, удобства.На деле все чётко, со своей задачей справляется шустро
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Семен Р.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, прочный и надёжный, фирму эту давно знаю, нареканий не было
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Владимир б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший мощный инструмент, предмет шлифовки обязательно должен быть зафиксирован, в инструкции не указано как удалять опилки из шлифмашина.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло хорошо упаковано, все надежды оправдала, не знаю, как долго проработает, время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Эдуард Д.

Достоинства:


Комментарий:
Норм. На 4 звезды тянет за такие небольшие деньги.
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Денис Н.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка на 5+, товар вроде бы добротный, но в деле ещё не используется.
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Рустам А.

Достоинства:


Комментарий:
работает в работе еще не проверял,на вид достойно
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая машинка! пластик крепкий, обороты хорошие, на не больших объемах работы не перегревалась! по началу был не запах, но потом прошёл! советую для домашнего использования...для масштабных работ наверное надо что то более дорогое и качественное!
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая шлифовальная машинка, одной рукой держать удобно, пылесборник хорошо защищает от пыли, но приобрёл отдельно пылесос, который все засасывает
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
пока всё устроило.Дополню позже
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Денис Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат, увесистый. Как опробую дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Шипелов Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка, очень понравилось плавность регулировки оборотов, спасибо продавцу, отдельеое спасибо за оператиность оформления
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2024
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Сделано добротно, поживем, увидим.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Инна К.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка огонь! Покупала не для работы, себе для домашнего хобби. Но шлифует всё подряд. Потолок очищает прекрасно!
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая шлифмашинка, взяли такую же вторую для шлифовки оцб. Не тяжелая
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Надежда Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Просто класс, лчень нравится, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2024
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Компактная машинка. Мощность - отлично для небольших шлифовальных работ. По дереву хорошо, даже кусок стены зашлифовал на пробу, ничего, не для больших площадей, но там-сям - замечательно. Дерево же вообще без напряга шлифует, быстро. Домашнему мастеру для столярных работы - выше крыши. Крутилка скорости есть, работает. Диски стандратные, брал 125е для УШМ, которой раньше работал, они нормально подошли, только без дырок они, но на липучке. А дырки и проделать можно )



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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальная эксцентриковая машина DENZEL OS-125 27601 используется для получистового и финишного шлифования металлических, деревянных, пластиковых, стеклянных и каменных поверхностей. ЭШМ самая производительная модель среди вибрационных шлифовальных машин за счет комбинирования рабочего движения. Встроенная система пылеудаления. Встроенный импеллер собирает пыль и направляет ее в контейнер. Жесткий пылесборник может использоваться на всех моделях шлифовальных машин Denzel. Простая замена оснастки. Система крепления шлифовальных листов на липучку позволяет быстро менять абразивный материал. Частота вращения изменяется с помощью специального регулятора. Кабель питания 3 м позволяет увеличить рабочую зону.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Забрал, работает. Ещё не использовал, только пробный пуск.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ильдар Г.

Достоинства:


Комментарий:
Суперспасибо большое,не греется,работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пробовали в деле,на вид неплохая.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
машинка отличная рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Егор Я.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло очень быстро. Хорошая качественная шлифмашина. Могу рекомендовать к покупке
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Артур Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Меня всё совершенно устроило. Качество, удобство, цена и размер соответствуют
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Денис А.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепный бюджетный вариант. Брал по отзывам знакомых, все очень хвалили эту фирму
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Лев Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой доволен, доставка быстрая, облегчает работу. Отличное качество. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Кузя В.

Достоинства:


Комментарий:
Надёжная и качественная шлифмашина, соответствует всем заявленным характеристикам, доставили в срок, упакована аккуратно
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Фома Д.

Достоинства:


Комментарий:
Всё качественно, надёжно, удобно, при этом цена не завышеная, мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Alexey P.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление положительное, качество, функциональность, удобство и точность хорошие
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Соколов В.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальное функциональность, качества, удобства.На деле все чётко, со своей задачей справляется шустро
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Семен Р.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, прочный и надёжный, фирму эту давно знаю, нареканий не было
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Владимир б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший мощный инструмент, предмет шлифовки обязательно должен быть зафиксирован, в инструкции не указано как удалять опилки из шлифмашина.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло хорошо упаковано, все надежды оправдала, не знаю, как долго проработает, время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Эдуард Д.

Достоинства:


Комментарий:
Норм. На 4 звезды тянет за такие небольшие деньги.
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Денис Н.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка на 5+, товар вроде бы добротный, но в деле ещё не используется.
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Рустам А.

Достоинства:


Комментарий:
работает в работе еще не проверял,на вид достойно
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая машинка! пластик крепкий, обороты хорошие, на не больших объемах работы не перегревалась! по началу был не запах, но потом прошёл! советую для домашнего использования...для масштабных работ наверное надо что то более дорогое и качественное!
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая шлифовальная машинка, одной рукой держать удобно, пылесборник хорошо защищает от пыли, но приобрёл отдельно пылесос, который все засасывает
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
пока всё устроило.Дополню позже
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Денис Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат, увесистый. Как опробую дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Шипелов Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка, очень понравилось плавность регулировки оборотов, спасибо продавцу, отдельеое спасибо за оператиность оформления
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2024
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Сделано добротно, поживем, увидим.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Инна К.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка огонь! Покупала не для работы, себе для домашнего хобби. Но шлифует всё подряд. Потолок очищает прекрасно!
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая шлифмашинка, взяли такую же вторую для шлифовки оцб. Не тяжелая
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Надежда Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Просто класс, лчень нравится, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2024
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Компактная машинка. Мощность - отлично для небольших шлифовальных работ. По дереву хорошо, даже кусок стены зашлифовал на пробу, ничего, не для больших площадей, но там-сям - замечательно. Дерево же вообще без напряга шлифует, быстро. Домашнему мастеру для столярных работы - выше крыши. Крутилка скорости есть, работает. Диски стандратные, брал 125е для УШМ, которой раньше работал, они нормально подошли, только без дырок они, но на липучке. А дырки и проделать можно )


Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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