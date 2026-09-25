Аккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
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Характеристики
Диаметр диска
125
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
11000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб.
В наличии
Код товара: 743246
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4 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Диаметр диска
125
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
11000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
20 В
Количество аккумуляторов в комплекте
без аккумулятора
Зарядное устройство в комплекте
нет
Габариты (ШxВxГ)
185Х135Х160 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х14
Вес, кг.
1.2
Описание товара Аккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
Аккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
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Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Диаметр диска
125
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
11000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
20 В
Количество аккумуляторов в комплекте
без аккумулятора
Зарядное устройство в комплекте
нет
Габариты (ШxВxГ)
185Х135Х160 мм
Страна производитель
Китай
Аккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Аккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4970 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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