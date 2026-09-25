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Аккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ и ЗУ купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ и ЗУ

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Аккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 1
Аккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 2
Аккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 3
Аккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр диска
125
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
11000
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Аккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 1
  • Аккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 2
  • Аккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 3
  • Аккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб. 
Начислим 296 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743246
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
4 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
Диаметр диска
125
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
11000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
20 В
Количество аккумуляторов в комплекте
без аккумулятора
Зарядное устройство в комплекте
нет
Габариты (ШxВxГ)
185Х135Х160 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х14
Вес, кг.
1.2

Описание товара Аккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ и ЗУ

Аккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ и ЗУ



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Отзывы о товаре Аккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ и ЗУ




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Характеристики
Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
Диаметр диска
125
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
11000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
20 В
Количество аккумуляторов в комплекте
без аккумулятора
Зарядное устройство в комплекте
нет
Габариты (ШxВxГ)
185Х135Х160 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ и ЗУ


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4970 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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