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УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755) купить с доставкой в Москве
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УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755)

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УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755) - фото 1
УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755) - фото 2
УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755) - фото 3
УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755) - фото 4
УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755) - фото 5
УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755) - фото 6
УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
  • УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755) - фото 1
  • УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755) - фото 2
  • УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755) - фото 3
  • УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755) - фото 4
  • УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755) - фото 5
  • УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755) - фото 6
  • УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708545
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755)
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Высота, см
14
Длина, см
39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х12х12
Вес, кг.
2.44

Описание товара УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755)

Максимально компактная машина для всех видов работ. Сочетание диска 125 мм и мощности двигателя позволяет резать металл, кирпич, керамику, выполнять зачистку и шлифовку. Усиленная пылезащита всех узлов гарантирует долгий срок службы вплоть до самых суровых условиях эксплуатации.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Высота, см
14
Длина, см
39
Страна производитель
Китай
Описание
Максимально компактная машина для всех видов работ. Сочетание диска 125 мм и мощности двигателя позволяет резать металл, кирпич, керамику, выполнять зачистку и шлифовку. Усиленная пылезащита всех узлов гарантирует долгий срок службы вплоть до самых суровых условиях эксплуатации.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755) - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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