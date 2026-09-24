УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 708545
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3 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Высота, см
14
Длина, см
39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х12х12
Вес, кг.
2.44
Описание товара УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755)
Максимально компактная машина для всех видов работ. Сочетание диска 125 мм и мощности двигателя позволяет резать металл, кирпич, керамику, выполнять зачистку и шлифовку. Усиленная пылезащита всех узлов гарантирует долгий срок службы вплоть до самых суровых условиях эксплуатации.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Высота, см
14
Длина, см
39
Страна производитель
Китай
Максимально компактная машина для всех видов работ. Сочетание диска 125 мм и мощности двигателя позволяет резать металл, кирпич, керамику, выполнять зачистку и шлифовку. Усиленная пылезащита всех узлов гарантирует долгий срок службы вплоть до самых суровых условиях эксплуатации.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755) - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре УШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-755)