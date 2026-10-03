Шлифовальная машина плоская Зубр ЗПШМ-300Э-02
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%3 540 руб. 5 760 руб.
В наличии
Код товара: 93547
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 540 руб. -39%
5 760 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
зажим
Размер хода платформы
2
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х19х13
Вес, кг.
2.2
Описание товара Шлифовальная машина плоская Зубр ЗПШМ-300Э-02
Шлифмашина вибрационная, питание - от сети, мощность - 300 Вт
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
зажим
Размер хода платформы
2
Высота, см
12
Развернуть
Страна производитель
Китай
Шлифмашина вибрационная, питание - от сети, мощность - 300 Вт
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Шлифовальная машина плоская Зубр ЗПШМ-300Э-02 - купить по цене 3540 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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