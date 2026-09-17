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Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э (26.1.1.00) купить с доставкой в Москве
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Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э (26.1.1.00)

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Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э (26.1.1.00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 33687
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э (26.1.1.00)
3 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х20
Вес, кг.
3.5

Описание товара Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э (26.1.1.00)

Угловая шлифмашина, мощность 1100 Вт, частота вращения диска до 10000 об/мин, диаметр диска до 125 мм, вес: 2.2 кг



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Отзывы о товаре Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э (26.1.1.00)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина, мощность 1100 Вт, частота вращения диска до 10000 об/мин, диаметр диска до 125 мм, вес: 2.2 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э (26.1.1.00) - по цене 3600 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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