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Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 купить с доставкой в Москве
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Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125

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Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 1
Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 2
Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 3
Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 4
Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 5
Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 6
Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 7
Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 8
Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 9
Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 10
Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 11
Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 12
Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 13
Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 14
Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 15
Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 16
Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
  • Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 3
  • Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 4
  • Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 5
  • Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 6
  • Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 7
  • Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 8
  • Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 9
  • Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 10
  • Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 11
  • Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 12
  • Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 13
  • Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 14
  • Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 15
  • Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 16
  • Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266401
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Характеристики

Бренд
DAEWOO
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
12
Длина, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х15х12
Вес, кг.
2.05

Описание товара Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125

Углошлифовальная машина DAEWOO DAG 650-125 используется для шлифования, резания и зачистки изделий из металла и прочих материалов. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя. Компактный размер инструмента позволяет работать в труднодоступных местах. Дополнительная рукоятка может устанавливаться слева, справа или сверху. Это делает рабочий процесс гораздо комфортнее.



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125




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Характеристики
Бренд
DAEWOO
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
12
Длина, см
31
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина DAEWOO DAG 650-125 используется для шлифования, резания и зачистки изделий из металла и прочих материалов. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя. Компактный размер инструмента позволяет работать в труднодоступных местах. Дополнительная рукоятка может устанавливаться слева, справа или сверху. Это делает рабочий процесс гораздо комфортнее.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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