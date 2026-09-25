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Углошлифовальная машина SKIL AG2857, 760Вт.,125мм купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина SKIL AG2857, 760Вт.,125мм

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Углошлифовальная машина SKIL AG2857, 760Вт.,125мм - фото 2
Углошлифовальная машина SKIL AG2857, 760Вт.,125мм - фото 3
Углошлифовальная машина SKIL AG2857, 760Вт.,125мм - фото 4
Углошлифовальная машина SKIL AG2857, 760Вт.,125мм - фото 5
Углошлифовальная машина SKIL AG2857, 760Вт.,125мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
760
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2857, 760Вт.,125мм - фото 1
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2857, 760Вт.,125мм - фото 2
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2857, 760Вт.,125мм - фото 3
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2857, 760Вт.,125мм - фото 4
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2857, 760Вт.,125мм - фото 5
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2857, 760Вт.,125мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 
Начислим 266 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743302
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Углошлифовальная машина SKIL AG2857, 760Вт.,125мм
4 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
760
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Габариты (ШxВxГ)
293x118x104 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х12х10
Вес, кг.
2.22

Описание товара Углошлифовальная машина SKIL AG2857, 760Вт.,125мм

Угловая шлифмашина сетевая SKIL AG2857 предназначена для резки и шлифовки металла, камня, керамики, зачистки сварных швов, удаления ржавчины и краски.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина SKIL AG2857, 760Вт.,125мм




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Характеристики
Бренд
Skil
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
760
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Габариты (ШxВxГ)
293x118x104 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина сетевая SKIL AG2857 предназначена для резки и шлифовки металла, камня, керамики, зачистки сварных швов, удаления ржавчины и краски.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Углошлифовальная машина SKIL AG2857, 760Вт.,125мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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