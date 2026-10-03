Машина полировальная Зубр ЗПМ-240
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Характеристики
Тип товара
Полировальная машина
Мощность, Вт
120
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
240
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
3200
Регулировка частоты вращения
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб.
В наличии
Код товара: 266340
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 170 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Полировальная машина
Мощность, Вт
120
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
240
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
3200
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Размер хода платформы
3
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х23
Вес, кг.
2.35
Описание товара Машина полировальная Зубр ЗПМ-240
Полировальная машина ЗУБР ЗПМ-240 предназначена для полировки различных поверхностей. Полировальный круг имеет достаточно большой диаметр - 240 мм, что значительно снижает давление на обрабатываемую поверхность. Особый тип эксцентрикового механизма имитирует полирование вручную, а также улучшает качество и и уменьшает время работы. Специальный водоотталкивающий верхний слой не позволяет полироли впитываться в полировальную тарелку. Это повышает качество полировки и уменьшает расход полироли.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Полировальная машина
Мощность, Вт
120
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
240
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
3200
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
нет
Размер хода платформы
3
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Полировальная машина ЗУБР ЗПМ-240 предназначена для полировки различных поверхностей. Полировальный круг имеет достаточно большой диаметр - 240 мм, что значительно снижает давление на обрабатываемую поверхность. Особый тип эксцентрикового механизма имитирует полирование вручную, а также улучшает качество и и уменьшает время работы. Специальный водоотталкивающий верхний слой не позволяет полироли впитываться в полировальную тарелку. Это повышает качество полировки и уменьшает расход полироли.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Машина полировальная Зубр ЗПМ-240 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3170 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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