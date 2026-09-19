Машина шлифовальная угловая Союз УШС-90125Е
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Характеристики
Описание товара Машина шлифовальная угловая Союз УШС-90125Е
Шлифовальная машина СОЮЗ весит всего 2,25 кг — работать комфортно, не чувствуя усталости даже при длительных задачах. Мощность 1200 Вт обеспечивает отличную производительность — легко справится даже с плотными материалами. Диаметр диска 125 мм оптимален для универсального использования, а фиксатор шпинделя упрощает замену оснастки. Благодаря дополнительной рукоятке и блокировке кнопки включения управлять инструментом удобно и безопасно. Пылесборник позволит поддерживать рабочее место в чистоте. Регулируемая частота вращения до 11000 об/мин даст полный контроль над процессом. В комплекте — всё необходимое: аккумулятор и зарядное устройство, чтобы приступить к работе сразу.
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