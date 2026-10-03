Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
12000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622410
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Макс. частота вращения диска
12000
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
2.8
Высота, см
16.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х13
Вес, кг.
2.8
Описание товара Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125
Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 используется для выравнивания плоской поверхности. Двигатель мощностью 240 Вт и большая амплитуда колебаний в 2.8 мм позволят выполнить даже самую тяжелую работу. Оснащена системой пылеудаления с возможностью подключения пылесоса, поэтому рабочая зона остается чистой. Эргономичный прорезиненный корпус гасит вибрацию, что позволяет более точно контролировать инструмент.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 790 руб.948 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка ...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитМашина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборо...
-
В наличииЦена 4 020 руб.1005 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (бе...
-
В наличииЦена 4 220 руб.1055 руб. в СплитЭксцентриковая шлифовальная машина Patriot OS 150 450Вт
-
В наличииЦена 4 340 руб.1085 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 900 Вт, d125 мм, Профессионал (...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P
-
В наличииЦена 4 500 руб. 6 360 руб.1125 руб. в СплитУгловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ (302.1.0.00)
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитУглошлифовальная машина Sturm! AG9012TE
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3
-
В наличииЦена 4 640 руб.1160 руб. в СплитШлифовальная машина ленточная Зубр ЗЛШМ-76-950
-
В наличииЦена 4 640 руб.1160 руб. в СплитВиброшлифовальная машина Makita BO4566 200Вт
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитАккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850, 20 В...
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Макс. частота вращения диска
12000
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
2.8
Высота, см
16.5
Страна производитель
Китай
Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 используется для выравнивания плоской поверхности. Двигатель мощностью 240 Вт и большая амплитуда колебаний в 2.8 мм позволят выполнить даже самую тяжелую работу. Оснащена системой пылеудаления с возможностью подключения пылесоса, поэтому рабочая зона остается чистой. Эргономичный прорезиненный корпус гасит вибрацию, что позволяет более точно контролировать инструмент.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Эксцентриковая шлифмашина Makita M9204 240Вт D125