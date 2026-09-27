Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE
Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE выполнен в облегченном корпусе с нанесенными на него ребрами, исключающими скольжение рук и обеспечивающими надежный и удобный хват. Модель оборудована блоком контактной электроники для настройки оборотов шпинделя. Благодаря этому аппарат демонстрирует постоянную производительность даже при резком увеличении нагрузки. Инструмент с резьбой шпинделя M14 поддерживает работу на максимальной скорости 10000 об/мин. Обладая мощностью 1100 Вт, двигатель Sturm! AG9012TE содержит пылезащиту, что наряду с применением щеточных узлов особой конструкции обеспечивает его надежную работу. Выключатель можно зафиксировать, чтобы продолжительное время работать с машиной комфортно. Она поддерживает установку дисков диаметром 125 мм и посадочным отверстием 22.2 мм. Весит устройство всего 2 кг, содержит эргономичную двухпозиционную ручку для удобного хвата. Защитой для оператора служит быстросъемный кожух.
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