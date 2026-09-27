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Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE

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Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE - фото 1
Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE - фото 2
Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE - фото 3
Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE - фото 4
Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE - фото 5
Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE - фото 6
Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE - фото 7
Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE - фото 8
Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE - фото 9
Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE - фото 1
  • Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE - фото 2
  • Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE - фото 3
  • Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE - фото 4
  • Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE - фото 5
  • Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE - фото 6
  • Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE - фото 7
  • Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE - фото 8
  • Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE - фото 9
  • Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394067
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Характеристики

Бренд
Sturm!
Тип товара
Шлифмашина
Размеры в упаковке, см
33х12х12
Вес, кг.
1.9

Описание товара Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE

Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE выполнен в облегченном корпусе с нанесенными на него ребрами, исключающими скольжение рук и обеспечивающими надежный и удобный хват. Модель оборудована блоком контактной электроники для настройки оборотов шпинделя. Благодаря этому аппарат демонстрирует постоянную производительность даже при резком увеличении нагрузки. Инструмент с резьбой шпинделя M14 поддерживает работу на максимальной скорости 10000 об/мин. Обладая мощностью 1100 Вт, двигатель Sturm! AG9012TE содержит пылезащиту, что наряду с применением щеточных узлов особой конструкции обеспечивает его надежную работу. Выключатель можно зафиксировать, чтобы продолжительное время работать с машиной комфортно. Она поддерживает установку дисков диаметром 125 мм и посадочным отверстием 22.2 мм. Весит устройство всего 2 кг, содержит эргономичную двухпозиционную ручку для удобного хвата. Защитой для оператора служит быстросъемный кожух.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE




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Характеристики
Бренд
Sturm!
Тип товара
Шлифмашина
Описание
Углошлифовальная машина Sturm! AG9012TE выполнен в облегченном корпусе с нанесенными на него ребрами, исключающими скольжение рук и обеспечивающими надежный и удобный хват. Модель оборудована блоком контактной электроники для настройки оборотов шпинделя. Благодаря этому аппарат демонстрирует постоянную производительность даже при резком увеличении нагрузки. Инструмент с резьбой шпинделя M14 поддерживает работу на максимальной скорости 10000 об/мин. Обладая мощностью 1100 Вт, двигатель Sturm! AG9012TE содержит пылезащиту, что наряду с применением щеточных узлов особой конструкции обеспечивает его надежную работу. Выключатель можно зафиксировать, чтобы продолжительное время работать с машиной комфортно. Она поддерживает установку дисков диаметром 125 мм и посадочным отверстием 22.2 мм. Весит устройство всего 2 кг, содержит эргономичную двухпозиционную ручку для удобного хвата. Защитой для оператора служит быстросъемный кожух.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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