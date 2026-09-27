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Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P купить с доставкой в Москве
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Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P

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Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P - фото 1
Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P - фото 2
Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P - фото 3
Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P - фото 4
Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P - фото 5
Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P - фото 6
Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P - фото 7
Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P - фото 8
Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P - фото 9
Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P - фото 3
  • Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P - фото 4
  • Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P - фото 5
  • Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P - фото 6
  • Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P - фото 7
  • Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P - фото 8
  • Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P - фото 9
  • Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347360
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Характеристики

Бренд
Sturm!
Тип товара
Шлифмашина
Размеры в упаковке, см
33х13х12
Вес, кг.
2.3

Описание товара Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P

Углошлифовальная машина Sturm! AG90121P с максимальным количеством оборотов шпинделя 11000 об/мин и мощностью электродвигателя 1200 Вт позволяет эффективно резать и шлифовать изделия из металлов и других материалов. Она рассчитана на использование отрезных и шлифовальных кругов с наружным диаметром 125 мм и посадочным отверстием 22.2 мм. Рабочая насадка прикрыта в этой модели полукруглым защитным чехлом, который предохраняет оператора от разлетающихся искр, частиц абразива с диска, опилок. Получая питание от розетки однофазной сети, углошлифовальная машина Sturm! AG90121P подключается к ней с помощью 2-метрового сетевого шнура. Удерживать эту УШМ с защищенным от попадания пыли корпусом помогает удобная двухпозиционная рукоятка. Инструмент комплектуется фланцевым ключом, необходимым для замены оснастки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P




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Характеристики
Бренд
Sturm!
Тип товара
Шлифмашина
Описание
Углошлифовальная машина Sturm! AG90121P с максимальным количеством оборотов шпинделя 11000 об/мин и мощностью электродвигателя 1200 Вт позволяет эффективно резать и шлифовать изделия из металлов и других материалов. Она рассчитана на использование отрезных и шлифовальных кругов с наружным диаметром 125 мм и посадочным отверстием 22.2 мм. Рабочая насадка прикрыта в этой модели полукруглым защитным чехлом, который предохраняет оператора от разлетающихся искр, частиц абразива с диска, опилок. Получая питание от розетки однофазной сети, углошлифовальная машина Sturm! AG90121P подключается к ней с помощью 2-метрового сетевого шнура. Удерживать эту УШМ с защищенным от попадания пыли корпусом помогает удобная двухпозиционная рукоятка. Инструмент комплектуется фланцевым ключом, необходимым для замены оснастки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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