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Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi купить с доставкой в Москве
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Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi

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Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi - фото 1
Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi - фото 2
Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi - фото 3
Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi - фото 4
Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi - фото 5
Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi - фото 6
Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi - фото 7
Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi - фото 8
Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полировальная машина
Мощность, Вт
150
Блокировка кнопки включения
нет
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
35000
Регулировка частоты вращения
да
  • Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi - фото 1
  • Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi - фото 2
  • Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi - фото 3
  • Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi - фото 4
  • Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi - фото 5
  • Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi - фото 6
  • Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi - фото 7
  • Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi - фото 8
  • Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
5 090 руб.  7 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659847
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Полировальная машина
Мощность, Вт
150
Блокировка кнопки включения
нет
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
35000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
27.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х14
Вес, кг.
3.11

Описание товара Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi

Прямошлифовальная машина Ryobi EHT150V 5133000754 имеет мощный двигатель на 150 Вт. Регулируемая скорость для максимального контроля при широчайшем диапазоне решаемых задач. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и легкую замену принадлежностей. Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™. Индикатор сетевого включения инструмента Эластичное покрытие для уверенного хвата



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Отзывы о товаре Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Полировальная машина
Мощность, Вт
150
Блокировка кнопки включения
нет
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
35000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
27.9
Страна производитель
Китай
Описание
Прямошлифовальная машина Ryobi EHT150V 5133000754 имеет мощный двигатель на 150 Вт. Регулируемая скорость для максимального контроля при широчайшем диапазоне решаемых задач. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и легкую замену принадлежностей. Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™. Индикатор сетевого включения инструмента Эластичное покрытие для уверенного хвата


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


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