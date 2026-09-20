Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полировальная машина
Мощность, Вт
150
Блокировка кнопки включения
нет
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
35000
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%5 090 руб. 7 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659847
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Полировальная машина
Мощность, Вт
150
Блокировка кнопки включения
нет
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
35000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
27.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х14
Вес, кг.
3.11
Описание товара Прямошлифовальная машина EHT150V 5133000754 Ryobi
Прямошлифовальная машина Ryobi EHT150V 5133000754 имеет мощный двигатель на 150 Вт. Регулируемая скорость для максимального контроля при широчайшем диапазоне решаемых задач. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и легкую замену принадлежностей. Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™. Индикатор сетевого включения инструмента Эластичное покрытие для уверенного хвата
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Бренд
Тип товара
Полировальная машина
Мощность, Вт
150
Блокировка кнопки включения
нет
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
35000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
27.9
Страна производитель
Китай
Прямошлифовальная машина Ryobi EHT150V 5133000754 имеет мощный двигатель на 150 Вт. Регулируемая скорость для максимального контроля при широчайшем диапазоне решаемых задач. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и легкую замену принадлежностей. Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™. Индикатор сетевого включения инструмента Эластичное покрытие для уверенного хвата
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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