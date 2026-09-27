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Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ (180.1.1.00) купить с доставкой в Москве
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Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ (180.1.1.00)

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Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ (180.1.1.00) - фото 1
Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ (180.1.1.00) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полировальная машина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
2200
Регулировка частоты вращения
да
  • Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ (180.1.1.00) - фото 1
  • Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ (180.1.1.00) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
5 320 руб.  9 463 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33908
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Полировальная машина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
2200
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х20х12
Вес, кг.
4.5

Описание товара Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ (180.1.1.00)

Полировальная шлифмашина, мощность 1300 Вт, частота вращения диска до 2200 об/мин, диаметр диска до 180 мм, вес: 3.1 кг



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Отзывы о товаре Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ (180.1.1.00)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Полировальная машина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
2200
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
38
Страна производитель
Китай
Описание
Полировальная шлифмашина, мощность 1300 Вт, частота вращения диска до 2200 об/мин, диаметр диска до 180 мм, вес: 3.1 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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