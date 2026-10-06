Top.Mail.Ru
Углошлифовальная машина Makita GA4530R купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Углошлифовальная машина Makita GA4530R

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Углошлифовальная машина Makita GA4530R 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 1
Углошлифовальная машина Makita GA4530R 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 2
Углошлифовальная машина Makita GA4530R 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 3
Углошлифовальная машина Makita GA4530R 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 4
Углошлифовальная машина Makita GA4530R 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 5
Углошлифовальная машина Makita GA4530R 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 6
Углошлифовальная машина Makita GA4530R 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина угловая
  • Углошлифовальная машина Makita GA4530R 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 1
  • Углошлифовальная машина Makita GA4530R 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 2
  • Углошлифовальная машина Makita GA4530R 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 3
  • Углошлифовальная машина Makita GA4530R 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 4
  • Углошлифовальная машина Makita GA4530R 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 5
  • Углошлифовальная машина Makita GA4530R 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 6
  • Углошлифовальная машина Makita GA4530R 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639634
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина угловая
Размеры в упаковке, см
27х13х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA4530R

Лабиринтная конструкция и специальный лак защищают двигатель от попадания пыли и мусора. Специально обработанные зубчатые шестерни для длительного срока службы. Боковая рукоятка расположена под углом 20° для дополнительного комфорта и контроля. Слайдерный выключатель.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Makita GA4530R




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина угловая
Описание
Лабиринтная конструкция и специальный лак защищают двигатель от попадания пыли и мусора. Специально обработанные зубчатые шестерни для длительного срока службы. Боковая рукоятка расположена под углом 20° для дополнительного комфорта и контроля. Слайдерный выключатель.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Углошлифовальная машина Makita GA4530R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...