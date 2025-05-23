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Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) купить с доставкой в Москве
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Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701)

26 Отзывы
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Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 1
Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 2
Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 3
Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 4
Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 5
Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 6
Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 7
Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 8
Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 9
Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 10
Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 11
Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 12
Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 13
Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 14
Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полировальная машина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Регулировка частоты вращения
да
  • Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 1
  • Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 2
  • Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 3
  • Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 4
  • Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 5
  • Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 6
  • Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 7
  • Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 8
  • Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 9
  • Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 10
  • Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 11
  • Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 12
  • Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 13
  • Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 14
  • Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
7 550 руб.  11 000 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649043
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Загружаем...
Добавить в корзину
Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701)
7 550 руб. -31%
11 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Полировальная машина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Регулировка частоты вращения
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х17х15
Вес, кг.
3.2

Описание товара Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701)

Полировальная машина Denzel CP-180 27701 мощностью 1400 Вт обеспечивает частоту вращения шпинделя 0-3000 об/мин и совместима с оснасткой диаметром 180 мм. Используется для снятия старого лакокрасочного покрытия, подготовки поверхности к покраске и финишной полировки лакированных, деревянных и других поверхностей, придает им гладкость и блеск. Благодаря 7-позиционной регулировке оборотов можно выбрать оптимальный режим для обработки поверхностей из различных материалов. Машина пригодится в мастерской и на СТО.

Преимущества

  • Плавный пуск — инструмент включается без рывка и не создает резкой нагрузки на электросеть.
  • Комфортная работа — фиксация кнопки пуска избавляет от необходимости постоянно удерживать ее.
  • Точность и эффективность — электронная регулировка частоты вращения в диапазоне 0-3000 об/мин позволяет точно подобрать нужный режим работы, ориентируясь на тип обрабатываемой поверхности.
  • Высокое качество выполняемых работ — функция поддержания оборотов под нагрузкой обеспечивает безопасную полировку твердых лаков.
  • Свободное перемещение по рабочей зоне — длина сетевого кабеля составляет 4 м, что особенно удобно при полировке кузова автомобиля.
  • Готовность к использованию — в комплект поставки входят 2 полировальные насадки.
  • Простое обслуживание — производитель предусмотрел быстрый доступ к угольным щеткам.
  • Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701)

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Щитнев Евгений Сергеевич

Достоинства:


Комментарий:
Машина полировальная DENZEL CP-180 - отличный выбор как для домашнего использования, например, для полировки автомобиля или мебели, так и для профессиональных задач. Сочетание мощности, регулировки оборотов и удобства использования делают ее универсальным и эффективным инструментом. Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
общее впечатление гуд, поработаю дополню в общем аппарат огонь, третьего дня покрасил дверь с дичайшей шагренью, при помощи данного устройства удалось привести поверхность в надлежащее состояние
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла раньше срока. Всё целое. Работает замечательно. Мощьный агрегат. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Григорий З.

Достоинства:


Комментарий:
Стол полирнул, посмотрим как пойдет дальше
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
на вид все хорошо! Китай ну качественный! посмотрим на сколько хватит, пуск тоже вроде плавный, комплект весь соответствует! фото дополню.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Никита Ф.

Достоинства:


Комментарий:
пока что не пользовался но сборка хорошая рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
работать можно. всё устраивает
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Валерий

Достоинства:


Комментарий:
Внешний вид очень хорош, буду пробовать.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит надёжно, проверю в деле дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Оксана М.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает стабильно,уже 6 месяцев.Обороты не плавают.Поддержание мощности работает на всех режимах.Хорошая машина,покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Максим Н.

Достоинства:


Комментарий:
Ощущение качественного инструмента. минимальные обороты на переключателе 600, но есть регулировка оборотов на самой кнопке. Обороты зависят от силы нажатия на кнопку пуск. В целом довольно удобно. Курок фиксируется только в полностью нажатом состоянии, поэтому с зафиксированной кнопкой минимальные обороты 600. Плавный пуск и электронная регулировка оборотов работают. Если постараться то можно остановить, но реально при такой силе нажима полировать не возможно. Комплектные чашки хорошего качества. Мех тоже понравился. Губка мягче чем я привык для оранжевой. При полной полировке капота практически не нагрелась, даже на минимальных оборотах. Из минусов редуктор был в масле, похоже лубрикант вытекает. ничего не делал посмотрим сколько проживёт. Если сломается обязательно добавлю в отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
машинка со своей задачей справляется - работает. брал для полировки акрилового камня. упаковка пришла целая, комплект соответсвует заявленному
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Карина П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка, заказали вторую, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
на вид хорошо выглядит, работает, в деле пока что не пробовал
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
машинка-вещь!работает отлично,жаль нет в комплекте боковой прямой рукоятки,пришлось позаимствовать от другого инструмента,посмотрим сколько прослужит,старая Интерскол верой и правдой 15 лет отработала.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Артем О.

Достоинства:


Комментарий:
Товар приехал целым, все работает, товаром остался доволен
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Валерий Д.

Достоинства:


Комментарий:
странный звук при работе, надеюсь поработает.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличгая машинка, держит обороты при нагрузке. За такую цену огонь! Взял по совету знакомого, он пользуется ей каждый день ( занимается полировкой) уже 6 месяцев. Советую!!! Всякие макита по космической цене отдыхают. Фото делать не стал т.к. все соответствует описанию и картинке.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, отлично , хорошее качество
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
беру такую машинку вторую работает на ура каждый день в малярке
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо, полный комплект, пока не использовали, подарок.
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
Валерия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Комплектующие все есть. Отличная машинка, попробовали насадки,всё получилось. Всё целое,отлично работает. Отдельно хотелось бы сказать,что всё надёжно упаковано
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка целая машинка рабочая комплект полный продавцу 5я доволен!
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Антонина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная полировальная машина. Фары просто блестят.
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Фарида Д.

Достоинства:


Комментарий:
товар понравился! пришел раньше времени. продавца рекомендую!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Полировальная машина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Регулировка частоты вращения
да
Страна производитель
Китай
Описание

Полировальная машина Denzel CP-180 27701 мощностью 1400 Вт обеспечивает частоту вращения шпинделя 0-3000 об/мин и совместима с оснасткой диаметром 180 мм. Используется для снятия старого лакокрасочного покрытия, подготовки поверхности к покраске и финишной полировки лакированных, деревянных и других поверхностей, придает им гладкость и блеск. Благодаря 7-позиционной регулировке оборотов можно выбрать оптимальный режим для обработки поверхностей из различных материалов. Машина пригодится в мастерской и на СТО.

Преимущества

  • Плавный пуск — инструмент включается без рывка и не создает резкой нагрузки на электросеть.
  • Комфортная работа — фиксация кнопки пуска избавляет от необходимости постоянно удерживать ее.
  • Точность и эффективность — электронная регулировка частоты вращения в диапазоне 0-3000 об/мин позволяет точно подобрать нужный режим работы, ориентируясь на тип обрабатываемой поверхности.
  • Высокое качество выполняемых работ — функция поддержания оборотов под нагрузкой обеспечивает безопасную полировку твердых лаков.
  • Свободное перемещение по рабочей зоне — длина сетевого кабеля составляет 4 м, что особенно удобно при полировке кузова автомобиля.
  • Готовность к использованию — в комплект поставки входят 2 полировальные насадки.
  • Простое обслуживание — производитель предусмотрел быстрый доступ к угольным щеткам.
  • Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Щитнев Евгений Сергеевич

Достоинства:


Комментарий:
Машина полировальная DENZEL CP-180 - отличный выбор как для домашнего использования, например, для полировки автомобиля или мебели, так и для профессиональных задач. Сочетание мощности, регулировки оборотов и удобства использования делают ее универсальным и эффективным инструментом. Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
общее впечатление гуд, поработаю дополню в общем аппарат огонь, третьего дня покрасил дверь с дичайшей шагренью, при помощи данного устройства удалось привести поверхность в надлежащее состояние
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла раньше срока. Всё целое. Работает замечательно. Мощьный агрегат. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Григорий З.

Достоинства:


Комментарий:
Стол полирнул, посмотрим как пойдет дальше
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
на вид все хорошо! Китай ну качественный! посмотрим на сколько хватит, пуск тоже вроде плавный, комплект весь соответствует! фото дополню.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Никита Ф.

Достоинства:


Комментарий:
пока что не пользовался но сборка хорошая рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
работать можно. всё устраивает
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Валерий

Достоинства:


Комментарий:
Внешний вид очень хорош, буду пробовать.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит надёжно, проверю в деле дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Оксана М.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает стабильно,уже 6 месяцев.Обороты не плавают.Поддержание мощности работает на всех режимах.Хорошая машина,покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Максим Н.

Достоинства:


Комментарий:
Ощущение качественного инструмента. минимальные обороты на переключателе 600, но есть регулировка оборотов на самой кнопке. Обороты зависят от силы нажатия на кнопку пуск. В целом довольно удобно. Курок фиксируется только в полностью нажатом состоянии, поэтому с зафиксированной кнопкой минимальные обороты 600. Плавный пуск и электронная регулировка оборотов работают. Если постараться то можно остановить, но реально при такой силе нажима полировать не возможно. Комплектные чашки хорошего качества. Мех тоже понравился. Губка мягче чем я привык для оранжевой. При полной полировке капота практически не нагрелась, даже на минимальных оборотах. Из минусов редуктор был в масле, похоже лубрикант вытекает. ничего не делал посмотрим сколько проживёт. Если сломается обязательно добавлю в отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
машинка со своей задачей справляется - работает. брал для полировки акрилового камня. упаковка пришла целая, комплект соответсвует заявленному
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Карина П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка, заказали вторую, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
на вид хорошо выглядит, работает, в деле пока что не пробовал
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
машинка-вещь!работает отлично,жаль нет в комплекте боковой прямой рукоятки,пришлось позаимствовать от другого инструмента,посмотрим сколько прослужит,старая Интерскол верой и правдой 15 лет отработала.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Артем О.

Достоинства:


Комментарий:
Товар приехал целым, все работает, товаром остался доволен
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Валерий Д.

Достоинства:


Комментарий:
странный звук при работе, надеюсь поработает.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличгая машинка, держит обороты при нагрузке. За такую цену огонь! Взял по совету знакомого, он пользуется ей каждый день ( занимается полировкой) уже 6 месяцев. Советую!!! Всякие макита по космической цене отдыхают. Фото делать не стал т.к. все соответствует описанию и картинке.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, отлично , хорошее качество
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
беру такую машинку вторую работает на ура каждый день в малярке
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо, полный комплект, пока не использовали, подарок.
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
Валерия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Комплектующие все есть. Отличная машинка, попробовали насадки,всё получилось. Всё целое,отлично работает. Отдельно хотелось бы сказать,что всё надёжно упаковано
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка целая машинка рабочая комплект полный продавцу 5я доволен!
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Антонина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная полировальная машина. Фары просто блестят.
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Фарида Д.

Достоинства:


Комментарий:
товар понравился! пришел раньше времени. продавца рекомендую!


Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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