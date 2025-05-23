Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701)
Полировальная машина Denzel CP-180 27701 мощностью 1400 Вт обеспечивает частоту вращения шпинделя 0-3000 об/мин и совместима с оснасткой диаметром 180 мм. Используется для снятия старого лакокрасочного покрытия, подготовки поверхности к покраске и финишной полировки лакированных, деревянных и других поверхностей, придает им гладкость и блеск. Благодаря 7-позиционной регулировке оборотов можно выбрать оптимальный режим для обработки поверхностей из различных материалов. Машина пригодится в мастерской и на СТО.
Преимущества
- Плавный пуск — инструмент включается без рывка и не создает резкой нагрузки на электросеть.
- Комфортная работа — фиксация кнопки пуска избавляет от необходимости постоянно удерживать ее.
- Точность и эффективность — электронная регулировка частоты вращения в диапазоне 0-3000 об/мин позволяет точно подобрать нужный режим работы, ориентируясь на тип обрабатываемой поверхности.
- Высокое качество выполняемых работ — функция поддержания оборотов под нагрузкой обеспечивает безопасную полировку твердых лаков.
- Свободное перемещение по рабочей зоне — длина сетевого кабеля составляет 4 м, что особенно удобно при полировке кузова автомобиля.
- Готовность к использованию — в комплект поставки входят 2 полировальные насадки.
- Простое обслуживание — производитель предусмотрел быстрый доступ к угольным щеткам.
- Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 300 руб.1825 руб. в СплитУШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (У...
-
В наличииЦена 7 570 руб.1893 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405...
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитУглошлифовальная машина Makita GA5030RK 720Вт 11000об/мин рез.шп...
-
В наличииЦена 7 940 руб.1985 руб. в СплитУШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, П...
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитЭксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм
-
В наличииЦена 8 250 руб.2063 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605...
-
В наличииЦена 8 350 руб.2088 руб. в СплитУШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка,...
-
В наличииЦена 8 460 руб.2115 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал ...
-
В наличииЦена 8 610 руб. 11 470 руб.2153 руб. в СплитМашина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ с АКБ и ЗУ УШ...
-
В наличииЦена 8 610 руб.2153 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d230 мм, Профессионал ...
-
В наличииЦена 8 940 руб.2235 руб. в СплитАккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC,...
-
В наличииЦена 9 000 руб.2250 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина бесщеточная ЗУБР 12 В, d76 мм, 2 АКБ...
Полировальная машина Denzel CP-180 27701 мощностью 1400 Вт обеспечивает частоту вращения шпинделя 0-3000 об/мин и совместима с оснасткой диаметром 180 мм. Используется для снятия старого лакокрасочного покрытия, подготовки поверхности к покраске и финишной полировки лакированных, деревянных и других поверхностей, придает им гладкость и блеск. Благодаря 7-позиционной регулировке оборотов можно выбрать оптимальный режим для обработки поверхностей из различных материалов. Машина пригодится в мастерской и на СТО.
Преимущества
- Плавный пуск — инструмент включается без рывка и не создает резкой нагрузки на электросеть.
- Комфортная работа — фиксация кнопки пуска избавляет от необходимости постоянно удерживать ее.
- Точность и эффективность — электронная регулировка частоты вращения в диапазоне 0-3000 об/мин позволяет точно подобрать нужный режим работы, ориентируясь на тип обрабатываемой поверхности.
- Высокое качество выполняемых работ — функция поддержания оборотов под нагрузкой обеспечивает безопасную полировку твердых лаков.
- Свободное перемещение по рабочей зоне — длина сетевого кабеля составляет 4 м, что особенно удобно при полировке кузова автомобиля.
- Готовность к использованию — в комплект поставки входят 2 полировальные насадки.
- Простое обслуживание — производитель предусмотрел быстрый доступ к угольным щеткам.
- Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Машина полировальная DENZEL CP-180 - отличный выбор как для домашнего использования, например, для полировки автомобиля или мебели, так и для профессиональных задач. Сочетание мощности, регулировки оборотов и удобства использования делают ее универсальным и эффективным инструментом. Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление гуд, поработаю дополню в общем аппарат огонь, третьего дня покрасил дверь с дичайшей шагренью, при помощи данного устройства удалось привести поверхность в надлежащее состояние
Достоинства:
Комментарий:
Пришла раньше срока. Всё целое. Работает замечательно. Мощьный агрегат. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Стол полирнул, посмотрим как пойдет дальше
Достоинства:
Комментарий:
на вид все хорошо! Китай ну качественный! посмотрим на сколько хватит, пуск тоже вроде плавный, комплект весь соответствует! фото дополню.
Достоинства:
Комментарий:
пока что не пользовался но сборка хорошая рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работать можно. всё устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид очень хорош, буду пробовать.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит надёжно, проверю в деле дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает стабильно,уже 6 месяцев.Обороты не плавают.Поддержание мощности работает на всех режимах.Хорошая машина,покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Ощущение качественного инструмента. минимальные обороты на переключателе 600, но есть регулировка оборотов на самой кнопке. Обороты зависят от силы нажатия на кнопку пуск. В целом довольно удобно. Курок фиксируется только в полностью нажатом состоянии, поэтому с зафиксированной кнопкой минимальные обороты 600. Плавный пуск и электронная регулировка оборотов работают. Если постараться то можно остановить, но реально при такой силе нажима полировать не возможно. Комплектные чашки хорошего качества. Мех тоже понравился. Губка мягче чем я привык для оранжевой. При полной полировке капота практически не нагрелась, даже на минимальных оборотах. Из минусов редуктор был в масле, похоже лубрикант вытекает. ничего не делал посмотрим сколько проживёт. Если сломается обязательно добавлю в отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
машинка со своей задачей справляется - работает. брал для полировки акрилового камня. упаковка пришла целая, комплект соответсвует заявленному
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка, заказали вторую, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
на вид хорошо выглядит, работает, в деле пока что не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
машинка-вещь!работает отлично,жаль нет в комплекте боковой прямой рукоятки,пришлось позаимствовать от другого инструмента,посмотрим сколько прослужит,старая Интерскол верой и правдой 15 лет отработала.
Достоинства:
Комментарий:
Товар приехал целым, все работает, товаром остался доволен
Достоинства:
Комментарий:
странный звук при работе, надеюсь поработает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличгая машинка, держит обороты при нагрузке. За такую цену огонь! Взял по совету знакомого, он пользуется ей каждый день ( занимается полировкой) уже 6 месяцев. Советую!!! Всякие макита по космической цене отдыхают. Фото делать не стал т.к. все соответствует описанию и картинке.
Достоинства:
Комментарий:
Супер, отлично , хорошее качество
Достоинства:
Комментарий:
беру такую машинку вторую работает на ура каждый день в малярке
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо, полный комплект, пока не использовали, подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Комплектующие все есть. Отличная машинка, попробовали насадки,всё получилось. Всё целое,отлично работает. Отдельно хотелось бы сказать,что всё надёжно упаковано
Достоинства:
Комментарий:
упаковка целая машинка рабочая комплект полный продавцу 5я доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная полировальная машина. Фары просто блестят.
Достоинства:
Комментарий:
товар понравился! пришел раньше времени. продавца рекомендую!
Отзывы о товаре Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701)
Достоинства:
Комментарий:
Машина полировальная DENZEL CP-180 - отличный выбор как для домашнего использования, например, для полировки автомобиля или мебели, так и для профессиональных задач. Сочетание мощности, регулировки оборотов и удобства использования делают ее универсальным и эффективным инструментом. Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление гуд, поработаю дополню в общем аппарат огонь, третьего дня покрасил дверь с дичайшей шагренью, при помощи данного устройства удалось привести поверхность в надлежащее состояние
Достоинства:
Комментарий:
Пришла раньше срока. Всё целое. Работает замечательно. Мощьный агрегат. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Стол полирнул, посмотрим как пойдет дальше
Достоинства:
Комментарий:
на вид все хорошо! Китай ну качественный! посмотрим на сколько хватит, пуск тоже вроде плавный, комплект весь соответствует! фото дополню.
Достоинства:
Комментарий:
пока что не пользовался но сборка хорошая рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работать можно. всё устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид очень хорош, буду пробовать.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит надёжно, проверю в деле дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает стабильно,уже 6 месяцев.Обороты не плавают.Поддержание мощности работает на всех режимах.Хорошая машина,покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Ощущение качественного инструмента. минимальные обороты на переключателе 600, но есть регулировка оборотов на самой кнопке. Обороты зависят от силы нажатия на кнопку пуск. В целом довольно удобно. Курок фиксируется только в полностью нажатом состоянии, поэтому с зафиксированной кнопкой минимальные обороты 600. Плавный пуск и электронная регулировка оборотов работают. Если постараться то можно остановить, но реально при такой силе нажима полировать не возможно. Комплектные чашки хорошего качества. Мех тоже понравился. Губка мягче чем я привык для оранжевой. При полной полировке капота практически не нагрелась, даже на минимальных оборотах. Из минусов редуктор был в масле, похоже лубрикант вытекает. ничего не делал посмотрим сколько проживёт. Если сломается обязательно добавлю в отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
машинка со своей задачей справляется - работает. брал для полировки акрилового камня. упаковка пришла целая, комплект соответсвует заявленному
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка, заказали вторую, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
на вид хорошо выглядит, работает, в деле пока что не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
машинка-вещь!работает отлично,жаль нет в комплекте боковой прямой рукоятки,пришлось позаимствовать от другого инструмента,посмотрим сколько прослужит,старая Интерскол верой и правдой 15 лет отработала.
Достоинства:
Комментарий:
Товар приехал целым, все работает, товаром остался доволен
Достоинства:
Комментарий:
странный звук при работе, надеюсь поработает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличгая машинка, держит обороты при нагрузке. За такую цену огонь! Взял по совету знакомого, он пользуется ей каждый день ( занимается полировкой) уже 6 месяцев. Советую!!! Всякие макита по космической цене отдыхают. Фото делать не стал т.к. все соответствует описанию и картинке.
Достоинства:
Комментарий:
Супер, отлично , хорошее качество
Достоинства:
Комментарий:
беру такую машинку вторую работает на ура каждый день в малярке
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо, полный комплект, пока не использовали, подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Комплектующие все есть. Отличная машинка, попробовали насадки,всё получилось. Всё целое,отлично работает. Отдельно хотелось бы сказать,что всё надёжно упаковано
Достоинства:
Комментарий:
упаковка целая машинка рабочая комплект полный продавцу 5я доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная полировальная машина. Фары просто блестят.
Достоинства:
Комментарий:
товар понравился! пришел раньше времени. продавца рекомендую!