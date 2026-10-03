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Машина шлифовальная угловая Metabo W 1100-125 (603614010) купить с доставкой в Москве
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Машина шлифовальная угловая Metabo W 1100-125 (603614010)

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Машина шлифовальная угловая Metabo W 1100-125 (603614010) - фото 1
Машина шлифовальная угловая Metabo W 1100-125 (603614010) - фото 2
Машина шлифовальная угловая Metabo W 1100-125 (603614010) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Машина шлифовальная угловая Metabo W 1100-125 (603614010) - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая Metabo W 1100-125 (603614010) - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая Metabo W 1100-125 (603614010) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 850 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266510
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Машина шлифовальная угловая Metabo W 1100-125 (603614010)
7 850 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
metabo
Размеры в упаковке, см
37х13х12
Вес, кг.
2.7

Описание товара Машина шлифовальная угловая Metabo W 1100-125 (603614010)

Машина шлифовальная угловая Metabo W 1100-125 (603614010)



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Metabo W 1100-125 (603614010)




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Характеристики
Бренд
metabo
Описание
Машина шлифовальная угловая Metabo W 1100-125 (603614010)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина шлифовальная угловая Metabo W 1100-125 (603614010) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7850 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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