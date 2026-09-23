Углошлифовальная машина Makita GA5030RK 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 660 руб.
В наличии
Код товара: 639635
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Загружаем...
7 660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х30х14
Вес, кг.
2.6
Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA5030RK 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
Основные характеристики: тип угловая, потребляемая мощность 720 Вт, а также кол-во оборотов 11000 об/мин и макс. диаметр диска 125 мм. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Makita GA5030RK обеспечивает надежный хват и удержание инструмента во время работы. Малый диаметр корпуса шлифмашины делает работу более удобной.
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Основные характеристики: тип угловая, потребляемая мощность 720 Вт, а также кол-во оборотов 11000 об/мин и макс. диаметр диска 125 мм. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Makita GA5030RK обеспечивает надежный хват и удержание инструмента во время работы. Малый диаметр корпуса шлифмашины делает работу более удобной.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Углошлифовальная машина Makita GA5030RK 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7660 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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