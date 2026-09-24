Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П)
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Характеристики
Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П)
Зубр УШМ-230-2605 П - однофазный электроинструмент, незаменимый при проведении небольших ремонтных и строительных работ. Он комплектуется дисками диаметром 230 мм. Кнопка включения представляет собой сдвижную клавишу, легко доступную при работе в перчатках и в различных положениях. Конструктивные достоинства угловой шлифмашины Зубр УШМ-230-2605 П Система защиты от случайного запуска. Фиксация пусковой клавиши во включенном положении. Удобный доступ к щеточному узлу. Двухпозиционная дополнительная рукоятка. Поворотное исполнение рабочей головки. Запуск без рывков и перегрузки при поддержке соответствующей системы. Энергоснабжение этой болгарки осуществляется через длинный двухметровый кабель. Купить угловую шлифмашину Зубр УШМ-230-2605 П в магазине Agrox Мы оказываем своим клиентам всестороннюю консультативную поддержку. Сверх того: Оплата может производиться в кредит или рассрочку. Организуется быстрая доставка заказов по всей Беларуси. Своим постоянным покупателям мы гарантируем скидку. Для вашего удобства на всю строительную технику выписывается гарантия. Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
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