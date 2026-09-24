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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П) купить с доставкой в Москве
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П)

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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П) - фото 1
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П) - фото 2
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П) - фото 3
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П) - фото 4
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П) - фото 5
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П) - фото 6
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П) - фото 7
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
230
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
6600
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П) - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П) - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П) - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П) - фото 4
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П) - фото 5
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П) - фото 6
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П) - фото 7
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 250 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721303
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П)
8 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
6600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х17х14
Вес, кг.
6.78

Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П)

Зубр УШМ-230-2605 П - однофазный электроинструмент, незаменимый при проведении небольших ремонтных и строительных работ. Он комплектуется дисками диаметром 230 мм. Кнопка включения представляет собой сдвижную клавишу, легко доступную при работе в перчатках и в различных положениях. Конструктивные достоинства угловой шлифмашины Зубр УШМ-230-2605 П Система защиты от случайного запуска. Фиксация пусковой клавиши во включенном положении. Удобный доступ к щеточному узлу. Двухпозиционная дополнительная рукоятка. Поворотное исполнение рабочей головки. Запуск без рывков и перегрузки при поддержке соответствующей системы. Энергоснабжение этой болгарки осуществляется через длинный двухметровый кабель. Купить угловую шлифмашину Зубр УШМ-230-2605 П в магазине Agrox Мы оказываем своим клиентам всестороннюю консультативную поддержку. Сверх того: Оплата может производиться в кредит или рассрочку. Организуется быстрая доставка заказов по всей Беларуси. Своим постоянным покупателям мы гарантируем скидку. Для вашего удобства на всю строительную технику выписывается гарантия. Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
6600
Страна производитель
Китай
Описание
Зубр УШМ-230-2605 П - однофазный электроинструмент, незаменимый при проведении небольших ремонтных и строительных работ. Он комплектуется дисками диаметром 230 мм. Кнопка включения представляет собой сдвижную клавишу, легко доступную при работе в перчатках и в различных положениях. Конструктивные достоинства угловой шлифмашины Зубр УШМ-230-2605 П Система защиты от случайного запуска. Фиксация пусковой клавиши во включенном положении. Удобный доступ к щеточному узлу. Двухпозиционная дополнительная рукоятка. Поворотное исполнение рабочей головки. Запуск без рывков и перегрузки при поддержке соответствующей системы. Энергоснабжение этой болгарки осуществляется через длинный двухметровый кабель. Купить угловую шлифмашину Зубр УШМ-230-2605 П в магазине Agrox Мы оказываем своим клиентам всестороннюю консультативную поддержку. Сверх того: Оплата может производиться в кредит или рассрочку. Организуется быстрая доставка заказов по всей Беларуси. Своим постоянным покупателям мы гарантируем скидку. Для вашего удобства на всю строительную технику выписывается гарантия. Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605 П) - по цене 8250 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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