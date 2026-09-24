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УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ) купить с доставкой в Москве
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УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ)

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УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ) - фото 1
УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ) - фото 2
УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ) - фото 3
УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ) - фото 4
УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ) - фото 5
УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ) - фото 6
УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ) - фото 7
УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ) - фото 8
УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ) - фото 9
УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
9500
Регулировка частоты вращения
да
  • УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ) - фото 1
  • УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ) - фото 2
  • УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ) - фото 3
  • УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ) - фото 4
  • УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ) - фото 5
  • УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ) - фото 6
  • УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ) - фото 7
  • УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ) - фото 8
  • УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ) - фото 9
  • УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 940 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708544
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УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ)
7 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
9500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
24.5
Длина, см
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х14х14
Вес, кг.
4.35

Описание товара УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ)

Двуручная УШМ с максимальной в линейке машин ЗУБР 125 мм мощностью 1900 Вт и регулировкой оборотов максимально эффективна для всех видов работ - резки металла, кирпича, керамики, зачистки, шлифовки и обдирки. Электронные системы защиты пользователя и изделия, а также антивибрационная рукоятка для эффективного гашения вибрации.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
9500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
24.5
Длина, см
45
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Двуручная УШМ с максимальной в линейке машин ЗУБР 125 мм мощностью 1900 Вт и регулировкой оборотов максимально эффективна для всех видов работ - резки металла, кирпича, керамики, зачистки, шлифовки и обдирки. Электронные системы защиты пользователя и изделия, а также антивибрационная рукоятка для эффективного гашения вибрации.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


УШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, Профессионал (УШМ-П125-1905 ЭПСТ) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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