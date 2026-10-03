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Углошлифовальная машина Starwind DWS225-1200ES1 1200Вт 1700об/мин рез.шпин.:M14 d=215мм купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Starwind DWS225-1200ES1 1200Вт 1700об/мин рез.шпин.:M14 d=215мм

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 630 руб. 
Начислим 732 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750965
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Углошлифовальная машина Starwind DWS225-1200ES1 1200Вт 1700об/мин рез.шпин.:M14 d=215мм
11 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
StarWind
Вес, кг.
6.1

Описание товара Углошлифовальная машина Starwind DWS225-1200ES1 1200Вт 1700об/мин рез.шпин.:M14 d=215мм

Углошлифовальная машина Starwind DWS225-1200ES1 1200Вт 1700об/мин рез.шпин.:M14 d=215мм



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Starwind DWS225-1200ES1 1200Вт 1700об/мин рез.шпин.:M14 d=215мм




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Характеристики
Бренд
StarWind
Описание
Углошлифовальная машина Starwind DWS225-1200ES1 1200Вт 1700об/мин рез.шпин.:M14 d=215мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
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Отзывы


Углошлифовальная машина Starwind DWS225-1200ES1 1200Вт 1700об/мин рез.шпин.:M14 d=215мм – стоимость товара 11630 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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