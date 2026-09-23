Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR
Аккумуляторная шлифовальная угловая машина BORT BWS-20Li-SR 93412215 профессионально справляется с резкой, шлифовкой и зачисткой различных поверхностей вне зависимости от близости источника питания. Болгарка предназначена для работы с такими материалами как металл, камень, плитка. Увеличенная емкость литий-ионного аккумулятора в сочетании с небольшим весом инструмента и бесщеточным двигателем гарантирует стабильную и комфортную работу. Индикатор заряда батареи дает возможность контролировать потенциал аккумулятора. Функция блокировки шпинделя позволяет легко и быстро менять оснастку. Боковая рукоятка придает дополнительную устойчивость инструменту, в то время как кожух обеспечивает безопасность в работе. Аккумуляторная батарея совместима с платформой Makita и с перфоратором BHD-20Li-BL.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 330 руб.2333 руб. в СплитЭксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG
-
В наличииЦена 9 330 руб.2333 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-220...
-
В наличииЦена 10 250 руб. 17 290 руб.2563 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал ...
-
В наличииЦена 10 530 руб.2633 руб. в СплитАккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 2...
-
В наличииЦена 10 820 руб.2705 руб. в СплитУШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка,...
-
В наличииЦена 11 320 руб.2830 руб. в СплитУШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессиона...
-
В наличииЦена 11 660 руб.2915 руб. в СплитШлифмашина угловая Makita GA5021C
-
В наличииЦена 12 410 руб.3103 руб. в СплитБесщеточная плоскошлифовальная машина STEHER BPS-813, 300 Вт, 81...
-
В наличииЦена 12 560 руб.3140 руб. в СплитШлифовальная машина для стен STEHER DWL-800, 800 Вт, диаметр 225...
-
В наличииЦена 12 570 руб.3143 руб. в СплитБесщеточная плоскошлифовальная машина STEHER BPS-720, 300 Вт, 70...
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч)...
-
В наличииЦена 14 600 руб. 16 673 руб.3650 руб. в СплитШлифмашина ленточная Makita 9911
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR