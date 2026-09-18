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Машинка шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DCW210N купить с доставкой в Москве
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Машинка шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DCW210N

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Машинка шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DCW210N - фото 1
Машинка шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DCW210N - фото 2
Машинка шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DCW210N - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1.5
  • Машинка шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DCW210N - фото 1
  • Машинка шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DCW210N - фото 2
  • Машинка шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DCW210N - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
11 550 руб.  25 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 281095
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
2.6
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1.5
Напряжение аккумулятора.
18 В
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х14
Вес, кг.
3.77

Описание товара Машинка шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DCW210N

Эксцентриковая орбитальная шлифовальная машина Dewalt 18.0 В XR DCW210N-XJ широко используется в столярных мастерских для чистовой обработки поверхностей. Работает от литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В. Благодаря бесщеточному двигателю достигается высокая производительность. Возможность электронной регулировки частоты вращения позволяет подобрать оптимальный рабочий режим с учетом особенностей материалов. Система пылеудаления помогает сохранить чистоту на рабочем месте.



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Отзывы о товаре Машинка шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DCW210N




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
2.6
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1.5
Напряжение аккумулятора.
18 В
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Описание
Эксцентриковая орбитальная шлифовальная машина Dewalt 18.0 В XR DCW210N-XJ широко используется в столярных мастерских для чистовой обработки поверхностей. Работает от литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В. Благодаря бесщеточному двигателю достигается высокая производительность. Возможность электронной регулировки частоты вращения позволяет подобрать оптимальный рабочий режим с учетом особенностей материалов. Система пылеудаления помогает сохранить чистоту на рабочем месте.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
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Отзывы


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